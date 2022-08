KRITISERES: Graeme Souness fikk landskamper for Skottland. Han er mest kjent fra sin tid som Liverpool-spiller.

TV-profil refses etter uttalelser: − Jeg angrer ikke på ett ord

Tidligere Liverpool-helt og nå Sky Sports-ekspert Graeme Souness (69) får tyn etter «mannssport»-uttalelser. EM-vinner Bethany England er blant dem som reagerer.

Publisert: Nå nettopp

Det var i forbindelse med 2–2-bataljen mellom Chelsea og Tottenham på Stamford Bridge at Souness sa følgende på TV:

«Dommerne lar mer og mer passere, og det gjør det til en bedre seeropplevelse. Vi har alle spilt fotball, med simulering og folk som kaster seg på bakken. Det har jeg ikke sett i løpet av de to kampene i dag. Plutselig er det blitt en mannssport igjen».

Programleder David Jones prøvde å moderere raskt og la til at det er en sport for kvinner også.

Da den tidligere Liverpool-helten ble spurt om feiden mellom managerne Thomas Tuchel og Antonio Conte, svarte Souness at «gutter vil alltid være gutter».

LITE IMPONERT: Bethany England vant EM-gull med England i sommer. Hun er lite imponert over Souness’ uttalelser.

TV-profilen kom med uttalelsene mens han satt ved siden av Karen Carney. Sky Sports-eksperten fikk 144 landskamper som spiller for det engelske kvinnelandslaget.

– Kom igjen. For en skammelig ting å si etter sommeren dette landet har vært vitne til, skriver Bethany England på Twitter.

Hun var en del av den engelske landslagstroppen som tok EM-gull på hjemmebane denne sommeren.

På sendingen til TalkSport mandag morgen ble han spurt om han angret på kommentaren.

– Jeg angrer ikke på ett ord av det, skal Souness ha sagt, ifølge The Guardian.

– Vårt spill i England har hele tiden vært unikt. Mer røft og «opp i ansiktet» på hverandre, og vi var på vei vekk fra det. Min kommentar på søndag var «vi har fått spillet vårt tilbake». Det er den type fotball jeg husker da jeg spilte. Vår liga vil få det bedre av det. Jeg nøt to kamper med fotball i går hvor menn spilte mot menn, fortsatte Souness til TalkSport.

Heller ikke Eniola Aluko, som fikk 102 kamper for England mellom 2004 og 2016, er særlig begeistret over uttalelsene. Også hun reagerer på Twitter.

– Pinlig. Graeme Souness snakker om at «det er en mannssport igjen» samtidig som han sitter ved siden av England-helten Karen Carney, to uker etter at Løvinnene endte en 56 års tørke og vant EM. Kom igjen, det er ikke greit, skriver Aluko.

– Fotball er fotball. Det spilles av kvinner, menn, gutter og jenter. Det er veldig enkelt, følger hun opp.