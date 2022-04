JOBBER SAMMEN: Ole Petter Drevland og Jack Karadas eier agentfirmaet Nordic Scouting.

Overgang i Olsens danske klubb vekker oppsikt – hevder norsk agent mottok 12,8 millioner

Ifølge danske medier mottok advokat og agent Ole Petter Drevland nesten 13 av 20 millioner norske kroner da sportssjef Inge André Olsens Aalborg solgte Jores Okore til kinesiske Changchun Yatai FC for et drøyt år siden.

Ifølge det danske magasinet Medianos opplysninger var overgangssummen på rundt 16 millioner danske kroner. Flere medier har hevdet at bare tre av disse millionene skal ha tilkommet Aalborg. Olsen uttalte torsdag at summen klubben hans mottok var betydelig høyere, uten å være konkret.

Ifølge dansk TV 3 skal imidlertid den norske advokaten og agenten Ole Petter Drevland ha fått overført rundt 10 millioner danske kroner. Det utgjør over 12,8 millioner norske kroner.

Dette vekker nå oppsikt i danske medier.

Aalborgs administrerende direktør Thomas Bælum opplyser til VG at han og andre i klubben var orientert om agenthonoraret til Drevland før de godkjente overgangen. Han vil ikke kommentere summene dansk TV 3 oppgir, men han erkjenner at honoraret var høyt.

– Vi hadde regnet med at omtalen ville komme. Alle overganger og agentbetalinger blir offentliggjort på forbundets nettsider. Det som er tingen med saker som dette, er at når vi selger til markeder som er veldig agentstyrte, så er det forholdsvis store agentutbetalinger, sier Bælum til VG.

NORSK SPORTSSJEF: Inge André Olsen er sportssjef i den danske klubben Aalborg (AaB).

Parallelt med virket som profilert norsk advokat eier Drevland agentselskapet Nordic Scouting AS med Jack Karadas. Det ble etablert i 2008. Drevland har også vært involvert i et akademi med blant andre advokatpartneren Harald Grape i Elfenbenskysten. De gjorde også handler med Olsen under hans tid i Stabæk. I dette intervjuet med VG avviser Drevland å ha mottatt så mye som 10 millioner danske kroner i forbindelse med overgangen til Okore.

Samtidig begrunner den Oslo-baserte advokaten det høye honoraret med kontaktene i kinesisk fotball, som også skal ha fått en del av honoraret.

– Opp gjennom årene har vi opparbeidet oss et usedvanlig godt nettverk i Kina etter å ha gjort en rekke overganger dit. Sammen med vår kinesiske partner klarte vi å lande en overgang. Samtlige parter var strålende fornøyd. Kinesisk klubb, dansk klubb, spiller og agenter, sier Drevland til VG.

SAMARBEIDSPARTNERE: Ole Petter Drevland og Jack Karadas driver agentfirmaet Nordic Scouting sammen. Her er de i Israel under U21-EM i 2013.

– Både Olsen og Aalborgs administrerende direktør har erkjent at det var unormalt høye agentutgifter. Hva var grunnen til at beløpet ble så høyt i dette tilfellet?

– Det er ingen andre forklaringer enn at vi har gode kontakter i Kina. Det de sier, får de for så vidt stå for, men vi har aldri fått noen merknader på honoraret vi har fått for oss og våre partnere.

– Er honoraret vanlig for deg og dermed noe dere har fått tilsvarende av tidligere?

– Ja, det er ikke noe unormalt.

– Du sier at 10 millioner danske kroner ikke stemmer. Hvor mye fikk dere i betaling?

– Normalt driver ikke vi å kommenterer overganger. Jeg vil ikke si noe om det. Vi har jobbet med en rekke andre aktører og er oppgjørspartner for samtlige involverte. Det kan jeg si.

BLE SOLGT: Jores Okore spilte mot Manchester United og Wayne Rooney i løpet av sin tid som Premier League-spiller for Aston Villa. I februar 2021 ble dansken solgt til kinesiske Changchun Yatai FC fra Aalborg.

Drevland var Olsens forsvarer da den tidligere Stabæk-sjefen var tiltalt for grovt bedrageri i Asker og Bærum tingrett i forbindelse med «overgangssaken» i 2011. Olsen ble frikjent i 2013.

– Hvilken vurdering gjorde du med tanke på den relasjonen før du gikk inn i forretninger med ham?

– Det er vel et forhold som ligger 11–12 år tilbake i tid. Jeg kan ikke forstå at det skal være et tema i det hele tatt. Vi har forretninger med Inge André Olsen på lik linje med andre klubber og sportsdirektører, sier Drevland.

– Du og agentpartner Jack Karadas har gjort veldig mange avtaler med Olsen opp gjennom årene. Hva skyldes det?

– Vi har ikke gjort mange avtaler med Inge André Olsen. Men det har jeg for så vidt ingen kommentar til.

1 / 4 ADVOKAT OG AGENT: Her er Ole Petter Drevland i Asker og Bærum tingrett som forsvarer for Inge André Olsen i 2013. I RETTEN: Ole Petter Drevland snakker her med aktoratet bestående av politiadvokatene Morten Stene og Iselinn Håvarstein da han forsvarte Inge André Olsen i 2013. VITNET: Tidligere Stabæk-profil Veigar Páll Gunnarsson ble innkalt som vitne under rettssaken i Asker og Bærum tingrett. STABÆK-HELT: Veigar Páll Gunnarsson ble hentet tilbake til klubben i 2009 - før han ble solgt til Vålerenga i en mye omtalt overgang i 2011. forrige neste fullskjerm ADVOKAT OG AGENT: Her er Ole Petter Drevland i Asker og Bærum tingrett som forsvarer for Inge André Olsen i 2013.

Info «Overgangssaken» Franske Nancy hadde rettmessig krav på 50 prosent av en overgangssum dersom Veigar Páll Gunnarsson ble solgt fra Stabæk.

I oktober 2011 ble det avslørt at Gunnarsson bare hadde kostet Vålerenga én million, men at klubben samtidig hadde betalt hele fire millioner for en opsjon på den da 15 år gamle Herman Stengel.

Det ble spekulert i om avtalene hang sammen, for å få summen på Gunnarsson ned.

I slutten av måneden anmeldte påtalenemnda i Norges Fotballforbund Stabæk, Vålerenga og tre av klubbenes ledere for bevisste forsøk på å lure den franske fotballklubben Nancy for penger.

I midten av november besluttet Asker og Bærum politidistrikt å etterforske overgangssaken.

Stabæk betalte deretter 200.000 euro til Nancy, i en egen avtale mellom klubbene.

Det ble tatt ut tiltale mot Lars Holter-Sørensen, (tidligere styreleder i Stabæk Fotball AS), Inge André Olsen (daværende sportslig leder i Stabæk), Truls Haakonsen (tidligere sportsdirektør i Vålerenga Fotball) og Tor Qvarfordt Aaserød (tidligere styremedlem i Stabæk Fotball AS).

Alle fire ble senere frikjent i Asker og Bærum tingrett.

Ole Petter Drevland var Olsens forsvarer i saken. Vis mer

Aalborgs administrerende direktør forteller VG at overgangen ble styrebehandlet.

– Vi kjente til alt – både prisen AaB fikk og transferomkostningene. Det var veldig oversiktlig, sier Bælum.

– Så du har ikke vært redd for at det har vært ting du ikke visste om i denne avtalen?

– Nei. Vi har selvfølgelig spurt om omstendighetene, men dette er en handel som kunne gå gjennom bare fordi det var en agent som hadde et spesielt nettverk. Så kan man alltids diskutere om agenter får for godt betalt, men det er en mer prinsipiell diskusjon.

– Vil dere revurdere om dere vil gjøre lignende avtaler i fremtiden?

– Når det er spesielle markeder som Kina, er de veldig drevet av agenter. Så jeg tror nok dessverre at vi vil ha store agentutbetalinger igjen. Det er noe FIFA og UEFA kan kikke på med tanke på det prosentvise gapet. Men man ser på store avtaler at det er utrolige summer som blir betalt til agenter, sier Aalborgs administrerende direktør.

AAB-SJEF: Thomas Bælum er direktør i Aalborg.

Jores Okore har tidligere spilt åtte landskamper for Danmark og var Premier League-spiller for Aston Villa før han vendte tilbake til Danmark. Da stopperen meldte overgang fra FC København til Aalborg i 2017 hadde den danske stopperen Nikola Juric som agent, ifølge Mediano.

Magasinet skriver at Okore deretter ikke var oppført med en agent da han signerte en ettårig kontraktsforlengelse med Aalborg på sensommeren i 2020, etter at Inge André Olsen var blitt sportssjef.

I forbindelse med overgangen til kinesiske Changchun Yatai FC i februar 2021, rundt et halvt år senere, var norske Ole Petter Drevland på plass som Aalborgs agent.

Nå, i april 2022, er Okore oppført som Drevland og Karadas’ klient på deres agentfirma Nordic Scoutings nettside.

– Nei, vi representerer ikke Okore som agent formelt. Det gjør vi ikke, sier Drevland da VG spør hvordan det gikk til.

– Men han står oppført på nettsiden til agentselskapet deres?

– Ja ... Men da. Vi har kontakt med ham, men vi har ikke en agentavtale med han i dag.

– Han står likevel på hjemmesiden deres som en av spillerne deres?

– Ja, altså. Vi har ikke noen formell agentavtale med ham, sier Drevland.

PRESENTERT: Her er Jores Okore oppført som klienten til Ole Petter Drevland, Jack Karadas og deres partnere på selskapets nettside.

Sist uke offentliggjorde det danske fotballforbundet hvor mye klubbene i Superligaen betalte i agenthonorarer i 2021. Oversikten viser at Aalborg, hvor Olsen har vært sportssjef i over to år, brukte nest mest med over 13,5 millioner danske kroner. Det har ført til spørsmål etter som det er mer enn det dobbelte av klubb nummer tre på listen, FC Midtjylland, som utbetalte i overkant av 5,6 millioner. Storklubben Brøndby brukte til sammenligning sjette mest med totalt 1,96 millioner.

Olsen har ikke besvart VGs henvendelser i forbindelse med denne saken, men i et intervju med Mediano erkjenner sørlendingen at Aalborgs utgiftspost til agenter i 2021 var unormalt stor.

– Tallet var veldig høyt i 2021. Det er det ingen tvil om. Det er ikke normalt, men vi arbeider på forskjellige markeder, og det kinesiske markedet er et agentstyrt marked, sier Olsen.

Aalborgs norske sportssjef sier også at klubben forsøkte å selge Okore i halvannet år, uten å lykkes. Da overgangsvinduet stengte for de fleste land 31. januar 2021, var Okore fortsatt i klubben. I Kina var det mulig å gjøre overganger også i februar, da Drevland skal ha kommet til Aalborg med tilbudet som nå har vekket oppsikt.

– Du har en forbindelse til ham. Han var din advokat i «overgangssaken». Tenker du ikke at det kan bli for tett?

– Han er den beste forsvarsadvokaten i Norge med tanke på at han også har fotballinnsikt. Min sak viste seg å være uberettiget, og jeg ble frikjent både sivilrettslig og strafferettslig og fikk erstatning, sier Olsen.

Mediano skriver også at Drevlands agentpartner Jack Karadas ble brukt og betalt av Aalborg da danskene hentet den portugisiske spilleren Pedro Ferreira i 2020. Sistnevnte står nå oppført som klienten til Nordic Scouting sammen med blant andre de tidligere Stabæk-spillerne Franck Boli og John Hou Sæter.

I 2020 omtalte VG hvordan Stabæk utbetalte mest penger til agenter av samtlige klubber i Eliteserien i Olsens siste hele sesong i klubben. Da uttalte daglig leder Jon Tunold at utgiftene i stor grad skyldtes salget av Sæter til kinesiske Beijing Guoan.

Det var den kinesiske agenten Li Feng som sto oppført som agent i forbindelse med overgangen.

Drevland ønsker ikke å si om Feng var involvert også i Okores overgang fra Aalborg til Changchun Yatai FC.

– Jeg vil ikke kommentere enkeltpersoner. Jeg har ikke snakket med de der nede, så jeg har ikke lyst til å kommentere navn, sier den norske advokaten og agenten til VG.