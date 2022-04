Klaveness hylles for talen som går verden rundt: − Mektig imponerende

Lise Klaveness (40) kritiserte både FIFA og VM-arrangørene da hun tok til orde om menneskerettighetene som blir brutt i Qatar. Det har skapt reaksjoner verden over.

– Det er mektig imponerende. Og det er ingen tvil om at hun er modig. Fordi det her kommer til å føre til masse kritikk mot henne, NFF og Norge, men det var helt på sin plass. Det er en fallitterklæring av Norge om vi ikke griper muligheten til å formidle krav av beskyttelse av menneskerettigheter, likeverd og åpenhet når vi er på den internasjonale arenaen, sier Linda Hofstad Helleland (H),

Hun har stått i lignende kamper som tidligere visepresident i verdens antidopingbyrå (WADA).

«Lise Klaveness lammer Qatar over menneskerettighetene» skriver Pakistan Observer.

«Qatars VM-sjef biter tilbake etter kritikk fra det norske fotballforbundet» er overskriften i The Guardian.

«Norges fotballpresident vekker iver for kritikk av FIFA, Qatars verdensmesterskap» skriver The Washington Post.

Klaveness’ tale har fått oppmerksomhet over hele verden.

Info Derfor er Qatar-VM kontroversielt: Måten den styrtrike ørkenstaten sikret seg VM på er også gjenstand for debatt: Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel på et senere tidspunkt. En rapport fra den britiske storavisen The Guardian i februar 2021 viste at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden Qatar fikk VM i 2010. Vis mer

– Vi kan ikke ignorere kravene om endring. Hvordan FIFA opptrer har så mye å si for hvordan fotballen oppfattes i alle forbund der ute. FIFA må opptre som en rollemodell, sa Klaveness da hun fikk ordet under FIFA-kongressen torsdag.

Etter talen ble hun kritisert av både VM-sjef Hassan Al Thawadi og generalsekretæren i Honduras, José Ernesto Mejía.

Den nyvalgte norske fotballpresidenten har gått offensivt ut fra første stund, og har vekket følelsene hos mange.

– Nå provoserer hun voldsomt mange motkrefter opp som kommer til å bli hennes fiender. I utgangspunktet at hun er en kvinne som lever i et homofilt samliv provoserer i seg selv mange. I tillegg er hun intelligent, modig og ung. Det kommer til å være tre faser fremover. Sånn er det alltid når man taler mektige menn i dress imot, sier Helleland og utdyper at Klaveness kommer til å møte en tid med hersketeknikker, latterliggjøring og hvor «de» underminerer budskapet hennes.

Også Norges største kvinnelige fotballstjerne, Caroline Graham Hansen, har gitt sin støtte til Klaveness:

– Vi heier på henne, og vi skal gjøre alt for å mobilisere slik at hun får støtte av internasjonale idrettsprofiler som ønsker en endring. Det er en knallhard kamp hun har foran seg og hun må aldri gi opp. Det hun opplever nå av kritikk er bare en mild bris av hva som kommer til å komme om hun fortsetter å ytre dette budskaper, fortsetter den tidligere visepresidenten.

– Hva sier det om Klaveness at hun gjør dette så tidlig etter at hun ble ny fotballpresident?

– Det er helt riktig. Hun har ikke en dag å miste, og hun skal ikke bli sett på som en nikkedukke som klapper «de høye menn» og idrettspampene på skuldrene. Fra dag én skal hun vise hvilken smart og sterk leder hun er, svarer Helleland.

– Tror du de ble overrasket?

– Jeg tipper de ble ganske sjokkert da hun brukte den første muligheten sin, da de kanskje tenkte at «hun må bli en av oss». Men da var hun knalltøff og leverte en tale uten sidestykke. Nå kan de ikke bare avfeie henne. Nå er de nødt til å forholde seg til henne, svarer Høyre-politikeren.

PÅ TALERSTOLEN: Lise Klaveness sto på talerstolen og tok til ordet om menneskerettighetene som blir brutt i Qatar. Det har skapt reaksjoner verden over.

Torsdagens tale er et direkte resultat av fjorårets forbundsting i norsk fotball: Der stemte flertallet mot en norsk boikott av Qatar-VM.

Sportsklubben Trane foreslo at den norske fotballpresidenten måtte gå på talerstolen på årets FIFA-kongress, og rette kraftig kritikk mot FIFA for åpen mikrofon. Dette forslaget fikk flertall.

Og dermed måtte Lise Klaveness, som ble valgt til ny NFF-president for kort tid siden, ta ordet foran toppene i FIFA og den politiske ledelsen i Qatar torsdag formiddag.

– Jeg synes at det at Norge og Lise stiller opp mot menneskerettigheter er flott gjort, bra gjort og ryddig gjort, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund Karen Espelund til VG og fortsetter:

– Og så illustrerer mottagelsen, slik jeg ser den, nordisk støtte og europeisk støtte. Det er bra.

– Hvordan tror du FIFA vil reagere på Klaveness’ tale?

– Jeg håper at ikke at uenighet skal få noen form for sanksjon. Vi har hatt krevende tider tidligere, og hvis ikke en verdensomspennende organisasjon som FIFA kan tåle en debatt på sin egen kongress, er det en alvorlig sykdom, svarer Espelund.

– Jeg synes Lises tale var veldig bra. Klar og tydelig. En solid oppfølging av vedtaket fra det ekstraordinære tinget i 2022, skriver tidligere fotballpresident Terje Svendsen i en SMS til VG.

NY PRESIDENT: Lise Klaveness en Norges Fotballforbunds nye president. Denne uken representerte hun Norge på en FIFA-kongress i Qatar.

Generalsekretær i Amnesty International, John Peder Egenæs, roser den norske fotballpresidenten og sier han er «stolt over den norske talen».

– Vi satte veldig pris på den talen til Lise Klaveness. Hun sa mye av de riktige tingene som fotballen kan ta tak i, og erkjenner at hun ikke jobber i en menneskerettsorganisasjon. Som fotballentusiast og menneskerettighetsforkjemper er jeg stolt av den talen, sier Egenæs til VG.

Hun skulle deltatt på en konferanse i regi av FIFA i går, onsdag. Der skulle blant annet Building & Woodworkers International (BWI) og Amnesty være. Men da BWI i tolvte time krevde at pressen ikke skulle få være til stede, valgte Klaveness å droppe sin deltagelse.

– Da er det en selvfølgelig at det også er åpent for presse på et slikt arrangement, det var ikke et møte, sa hun ifølge NRK.

