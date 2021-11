Mjøndalen i kjempetrøbbel - nå venter Vålerenga og Glimt

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Sarpsborg 08 1–3) Mjøndalen er i kjempetrøbbel etter et fortjent tap hjemme mot Sarpsborg 08.

Vegard Hansens fotballmenn ligger på nedrykksplass, tre poeng bak Stabæk på kvalik, med to runder igjen av Eliteserien. Brann, som spiller mot Molde i kveld, kan også passere Mjøndalen.

Mjøndalens håp ligger blant annet i at laget har bedre målforskjell enn Stabæk.

Forsøket mot Lars Bohinens middelhavsfarere var derimot ikke all verden, og 3–1-seieren var fullt fortjent til Sarpsborg 08, som er ligaens formlag med seks seirer på de siste åtte kampene.

1–2: Sarpsborg 08s Eirik Wichne jubler med Ibrahima Koné etter 1-2

Det går mot en mørk adventstid i Mjøndalen, som har Vålerenga borte (5. desember) og Bodø/Glimt hjemme (12. desember) i sine to skjebnekamper.

– Det er mulig å få til. Vi må bare dra til Oslo og prøve å vinne den kampen, så får vi se hvordan bildet ser ut. Så lenge vi har muligheten, skal vi gjøre alt for å få den kvalikplassen, sier Vegard Hansen.

– Her er i Mjøndalen er vi vant til å slite i bunne, og det lever vi godt med. Det er ingen som dør om vi skulle gå ned. Mjøndalen er solid som klubb, og vi skal gjøre alt vi kan for å rykke opp - eventuelt - men vi skal gjøre alt vi kan for å holde plassen, legger han til.

Ibrahima Koné trengte knappe to minutter på å få alle varsellampene til å blinke i kapp med julepynten på Consto Arena, der belysning prydet balkongene vendt mot kunstgresset.

Mikkel Maigaards innleggsfinesse i kombinasjon med Konés luftstyrke ble i overkant mye for hjemmelaget.

– For et beist han er, kommenterte Bernt Hulsker i Fotball Direkte på Discovery+, og karakteriserte det som et klassemål.

Formspiller Lars Olden Larsen fikk roet situasjon for hjemmelaget da han løp inn 1–1 drøye minuttet senere. Mjøndalen-spilleren er oppe i åtte ligamål, syv av dem er scoret i høstsesongen.

1–1: Mjøndalen jubler for utligningen tidlig i første omgang.

Den solide backen Eirik Wichne satte 2–1 til Sarpsborg 08 i det 64. minutt, etter at Dario Canadjija hadde klinket kula i stolpen like før. Mjøndalen avslørte seg selv flere ganger i denne perioden - og ledelsen var fullt fortjent.

– Seieren er vi fornøyd med, prestasjon var så som så, sier Anton Saletros til VG.

Innbytter Kristian Fardal Opseth satte punktum med sin 3–1-scoring.

