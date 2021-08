GJENNOMBRUDD: Martin Ødegaard blir trolig Arsenal-spiller på permanent basis. Her fra en kamp for «The Gunners» i mars. Foto: Dan Mullan / POOL / EPA

Opplysninger til VG: Gjennombrudd i Ødegaard-forhandlingene

Martin Ødegaard (22) blir etter alt å dømme tidenes dyreste norske fotballspiller.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge VGs opplysninger har det de siste timene skjedd et gjennombrudd i forhandlingene mellom Arsenal og Real Madrid om en permanent overgang for den norske midtbanespilleren.

Det innebærer at Ødegaard, med mindre det skjer en usannsynlig vending i sakens utvikling, kommer til å bli tidenes dyreste norske fotballspiller i en overgang som vil knuse Sander Berges nåværende rekord på rundt 250 millioner kroner.

Utviklingen i forhandlingene mellom Arsenal og Real Madrid er så positiv at London-klubben nå håper at Ødegaard kan være klar for spill allerede i neste Premier League-kamp mot Chelsea førstkommende søndag.

