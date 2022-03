MYE Å TENKE PÅ: RBK-trener Kjetil Rekdal (i midten) har ikke fått noen lett start på oppholdet på Lerkendal. Dag-Eilev Fagermo (t.v) har fått tilbake juvelen Aron Dønnum, mens Kjetil Knutsen (t.h) leder godtgående Glimt.

Ingen tror på RBK-gull: − De er ikke gode nok

TRONDHEIM/OSLO (VG) Tamme treningskamper og et Rosenborg på nedadgående kurve gjør at «ingen» i norsk fotball tror trønderne blir seriemester. Ei heller dem selv. Det er sjelden kost.

Siden 1990-tallsdominansen til Rosenborg er de som regel alltid nevnt i gullstriden i forkant av hver eneste sesong. Men ikke i 2022. VG har spurt Eliteseriens trenere om hvem de tror blir seriemester, og ingen tror det blir Rosenborg.

Det gjør heller ikke VG-lupen – og Adresseavisen har Rosenborg utenfor topp tre (4. plass) for første gang i deres 20-årige tabelltipshistorie.

Bodø/Glimt er den soleklare favoritten i topptrenernes øyne. Mens troen på at Rosenborg skal være noen utfordrer er synkende i takt med lagets prestasjoner de siste sesongene. For siden sist gullfeiring i 2018 er plasseringene 3 (2019), 4 (2020) og 5 i fjor.

– Ambisjonen til Rosenborg er toppen av Eliteserien og ut i Europa. Det endrer seg ikke. Men de har ikke vært der på en stund. Vi må erkjenne hvor vi står og bli gode nok. Det vet vi ikke om vi blir. Den utviklingen må vi skape gjennom sesongen, sier Kjetil Rekdal til VG om spådommene i deres disfavør.

Han er klar for at det som var norsk fotballs flaggskip på kontinentet skal tilbake til Europacupspill og til topps i Eliteserien igjen.

For ambisjonen endrer seg ikke, ifølge den nyansatte treneren - som har måttet se laget slite tungt i vinterens treningskamper, hvor 0–3 mot 1. divisjonsklubben Raufoss i generalprøven sist fredag, var et foreløpig bunnpunkt.

– Vi må være ærlige å si at vi selv er litt usikre på hvor vi står sportslig. Innad har vi ro.

Info Dette tipper Eliteserie-trenerne: Erling Moe - Molde: Molde tar gull Lars Arne Nilsen, Aalesund: Bodø/Glimt Haakon Wibe-Lund, Strømsgodset: Bodø/Glimt Stefan Billborn, Sarpsborg 08: Bodø/Glimt Arne Sandstø, Jerv: Bodø/Glimt Jostein Grindhaug, FK Haugesund: Bodø/Glimt Pål Arne «Paco» Johansen, Odd: Bodø/Glimt Jakob Michelsen, HamKam: Molde eller Bodø/Glimt Kjetil Knutsen, Bodø/Glimt: Det kan ikke vi vite Geir Bakke, Lillestrøm: Bodø/Glimt Dag-Eilev Fagermo, Vålerenga: Bodø/Glimt Gaute Helstrup, Tromsø: Bodø/Glimt Kjetil Rekdal, Rosenborg: Bodø/Glimt, med Molde som hovedutfordrer Christian Michelsen, Kristiansund: Bodø/Glimt Andreas Tegström, Sandefjord: Bodø/Glimt Erik Nevland, Viking: Bodø/Glimt Vis mer

Han er ikke alene om å være usikre på trønderne, for hos kollegaene er tonen samstemt. De regner ikke Rosenborg som noen klar utfordrer til Bodø/Glimt og Molde, som blir hyppigst nevnt som hovedkandidaten versus nordlendingene.

– Nei, de er ikke gode nok, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo kontant om RBKs sjanser.

– Molde og Viking, sier Lillestrøms Geir Bakke om sjiktet bak Bodø/Glimt, som han har som naturlig favoritt.

– Du nevner ikke Rosenborg?

– Ikke per nå. Fordi jeg tror at de må bygge opp selvtilliten sin, få fasongen til å sitte, få spillere til å bli rollespillere på den måten trenerteamet ønsker. Det kan være gjort med et fingerknips, men det kan hende det ikke er sånn også, svarer Geir Bakke.

Andreas Tegström i Sandefjord svarer helt likt som LSK-treneren: Glimt som seriefavoritt, Molde og Viking som nærmeste utfordrere. Svensken tror ikke Rosenborg kan vinne allerede i år.

Søndag blir RBK «kastet ut i det» med serieåpning på bortebane mot Glimt. En anledning, mener flere, til å motbevise ting.

– Jeg blir overrasket om de klarer å snu dette raskt, men plutselig sitter ting. Mitt oddstips er at de legger seg i 5–4–1 og spiller 0–0 i Bodø i første runde, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen.

– Fotballen er rar. Får de en god opplevelse i Bodø er «alt» forandret. Jeg er ikke så opptatt av det de har gjort til nå. Alvoret har ikke startet ennå, men jeg tror nok samtidig at Kjetil kunne tenkt seg at ting så litt skarpere ut i oppkjøringen, sier Erling Moe i Molde.

– Rekdal og Co. blir veldig spennende. Vi har hatt leden av å ha møtt dem to ganger i vinter og ser at det er gode tendenser innimellom. Så er det som Kjetil sier selv at det tar litt tid å bli kjent med et nytt system. Det er masse gode fotballspillere, så de blir nok bra, sier Christian Michelsen i Kristiansund.

Sportssjef i Viking, Erik Nevland, forteller at han heller ikke tror på Rosenborg-gull i 2022.

– Bodø/Glimt er naturlig å ha som favoritt før denne sesongen sier han.

– Mental fordel

Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt ønsker heller ikke i år å snakke om egne resultatmål - som de stadig hevder de ikke har.

– Om jeg skulle valgt, ville jeg tatt de (Rosenborg) i første runde. Nummer én for oss er hva vi skal gjøre, men de kommer litt usikre til oss. Om de skulle valgt, hadde de valgt noen andre enn oss. Det er en mental fordel for oss å møte dem tidlig. Rosenborg kommer til å utvikle laget sitt om de håndterer presset som kommer. Det er der allerede, sier Knutsen til VG.

– Der er det et mye større resultatfokus enn hos dere?

– Ja, for der er det omgivelsene som bestemmer agendaen. Slik er det mange steder. Men hos oss bestemmer vi det selv.

– Vi får straks se hvordan vi ligger an mot nummer én i Norge. En posisjon vi vil ha tilbake. Vi har et ungt lag med enormt potensial. Når de en dag blir vant til å spille sammen, får det til å «klikke» og takler presset som ligger der når du spiller for RBK så er vi veldig fort oppe der, betrygger Rekdal gull-utålmodige trøndere.