Viking til cupsemifinalen etter utklassing mot KFUM

VALLE (VG) (KFUM-Viking 0–5) Regjerende norgesmester Viking nærmer seg ny finale etter et svært innholdsrikt oppgjør mot KFUM.

Av Joachim Baardsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er cupfinale vi har lyst til å gå for. Vi er klart best. Samtidig syns jeg at vi til tider ikke er så gode, men så vinner vi 5–0. Så det er en rar følelse, sier tomålsscorer Veton Berisha til VG.

Ytterligere to nydelige langskudd av innbytter Niklas Sandberg og en enkel nettkjenning for Kevin Kabran var høydepunktene i Vikings målfest mot laget fra Obos-ligaen, som sender Stavanger-klubben til semifinale i NM.

– Vi taper kraftig. Vi er ikke med fra start. Vi slipper inn to enkle mål og taper fortjent 5–0, sier Bilal Njie til VG.

TENNING OGSÅ PÅ TRIBUNEN: Viking-supporterne stilte sterkt på Intility Arena.

Viking brukte bare 101 sekunder på å ta ledelsen i hovedstaden. Zlatko Tripic fant først Kristoffer Løkberg i feltet. Trønderen headet ballen smart ned til Veton Berisha, som på ett touch hamret den ned i det lengste hjørnet for KFUM-keeper Jonas Brauti.

KFUM var rystet. Og midtveis ut i omgangen kombinerte Tripic og Løkberg igjen før Kevin Kabran fikk avslutte et hurtig angrep i åpent mål til 2–0.

Etter hvert kom hjemmelaget bedre inn i kampen, men til slutt beskrev KFUM-trener Jørgen Isnes det som «pinlig».

TOMÅLSSCORER: Innbytter Niklas Sandberg scoret to praktfulle mål for Viking i Oslo.

Berisha økte til 3–0 med en iskald scoring alene med Brauti før innbytter Sandberg skrudde ballen i det lengste hjørnet to ganger på rad helt på tampen.

– Vi får en god start igjen med et tidlig mål med Veton. Så faller vi litt inn mot pause. Da gjør vi noen grep, og får egentlig en OK start på annenomgangen også. På 3–0 får vi en fullstendig dominans og var egentlig nærmere seks enn de var ett, sier Viking-trener Morten Jensen til VG.

I fjor ledet han laget til bronse i Eliteserien sammen med trenerkollega Bjarte Lunde Aarsheim.

– Hva kan Fotball-Norge forvente fra dere i år?

– Forvent et lag som fortsatt er i utvikling og sprudler offensivt. Hvis vi greier å holde nullen oftere enn i fjor, kan det bli spennende, men det er fortsatt mye vi må jobbe med for å bli en bedre versjon av oss selv. Men i cupen handler det om å gå videre og 5–0 gir oss god selvtillit inn mot seriestart, sier Jensen.

Viking er fortsatt regjerende cupmester fra 2019 etter at NM ble avlyst i 2020 på grunn av coronapandemien. Nå er Stavanger-klubben klar for semifinale i 2021-utgaven, som startet med innledende runder forrige sommer og skal avgjøres neste måned. Semifinalene spilles 6. april.

Finalen arrangeres på Ullevaal stadion lørdag 30. april.

Dette er helgens øvrige kvartfinaler i det pågående 2021-mesterskapet:

Sandnes Ulf-Strømsgodset (lørdag), Molde-Sarpsborg 08 (søndag), Bodø/Glimt-Lillestrøm (søndag).