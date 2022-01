FEIRER: Mohamed Salah (t.v.) takker Trent Alexander-Arnold for pasningen til Liverpools 2–0-scoring.

2–2 mellom Chelsea og Liverpool: − Et resultat ingen av dem kan leve med

(Chelsea-Liverpool 2–2) Dette var fotballkampen ingen av lagene hadde råd til å tape - om de fortsatt skal ha håp om å slåss om ligagullet. Manchester City er «vinneren» etter 2–2 mellom Chelsea og Liverpool.

Nå har Chelsea 10 og Liverpool 11 poeng opp til Pep Guardiolas himmelblåkledde menn på tabelltoppen (Liverpool har én kamp mindre spilt enn de to andre).

– Et resultat ingen av disse lagene kan leve med, sier TV 2-ekspert Petter Myhre på direkten.

– Det er ikke umulig å ta igjen Manchester City, men det er vanskelig, samtykker hans kollega Erik Thorstvedt.

– Det er Manchester City som feirer i kveld, fastslår BBC.

Det var et fyrverkeri av en nyttårskamp på Stamford Bridge. Både de blå vertene og de røde gjestene hadde spart på rakettene siden nyttårsfeiringen og tente dem med jevne mellomrom søndag.

– Det er tre lag i Premier League som holder et høyere nivå enn de andre - Manchester City og disse to, fastslår en imponert TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Liverpool ledet 2–0 helt til det 42. minutt av 1. omgang:

Først hadde Sadio Mané sendt Liverpool i ledelsen etter et særdeles dårlig valg av Trevoh Chalobah, som prøvde å klarere med hodet - i stedet for å bruke beina. Dermed fanget Mané opp ballen, dro seg vakkert fri og satte kula i nettmaskene.

Mohamed Salah gjorde 2–0 - hans 23. mål denne sesongen - mot sin tidligere arbeidsgiver. Det var et perfekt timet løp av Salah, som satte ballen over skulderen til Mendy og i nota. Mendy trodde nok avslutningen skulle komme i lengste hjørne, men i stedet kom ballen «kjøkkenveien».

Chelsea lå altså under 0–2 - til tross for at de for en stor del styrte kampen.

Derfor var reduseringen til 1–2 fortjent. Mateo Kovacic fikk stjernetreff, til tross for at han måtte rygge fire-fem meter før han kunne dundre til på volley.

Etter 45 minutter kom 2–2. Chelsea spilte raskt fremover - fra Antonio Rüdiger til N'Golo Kante, som sendte Christian Pulisic igjennom. Amerikaneren presterte en vakker avslutning som vikarmålvakt Caoimhin Kelleher.

UTLIGNING: Christian Pulisic(10) løper til Jorginho for å feire 2–2-scoringen. T.v. Marcos Alonso.

Liverpool-stjernene Mohamed Salah (Egypt) og Sadio Mané (Senegal) spilte begge sin siste kamp før Afrika-mesterskapet starter om ei uke. Knapt halvminuttet var gått av kampen da Mané satte armen rett i ansiktet på Cesar Azpilicueta, men han slapp med gult kort.

Også Manchester City-målvakt Edouard Mendy skal til Afrika-mesterskapet. Han presterte noen redninger ut av en annen verden, ikke minst i starten på 2. omgang.

Chelsea presset på for seiersmål på slutten, og Alisson-erstatter Caoimhin Kelleher var ikke dårligere enn sin kollega på motsatt side av banen.

Chelsea-sjef Thomas Tuchel hadde på forhånd valgt å utelate Romelu Lukaku både fra laget og troppen.

– Det er blitt for mye støy før kampen. Det er for nær kampen til å ta en avgjørelse om hva vi skal gjøre. Det er lettere hvis han ikke er i troppen. Det er en vanskelig avgjørelse å ta, men etter min mening var det den riktige, sa tyskeren i et intervju vist på TV 2 før matchen.

Bakgrunnen er et intervju som Lukaku gjorde med Sky Italia for noen uker siden. Der sa Lukaku at han ikke likte systemet som Tuchel har valgt.

Problemet skal også ha vært at belgieren ga intervjuet med Sky Italia uten å klarere det med Chelsea på forhånd - noe som er svært vanlig i store fotballklubber, selv på norsk nivå.

Tuchel fortalte at han hadde snakket med Lukaku to ganger.

– En markering fra Thomas Tuchel, fastslår Øyvind Alsaker på TV 2-sendingen.

Liverpool opplyste på forhånd at Alisson Becker, Roberto Firmino og Joel Matip alle var uaktuelle for kampen på grunn av mistenkelige corona-tester. Jürgen Klopp fortalte fredag at tre spillere hadde testet positivt - men at de ikke hadde fått svar på PCR-testene.

Caoimhin Kelleher voktet altså Liverpool-buret i Alissons fravær. Ibrahima Konaté kom inn for Matip. Andy Robertson sonet fortsatt etter det røde kortet mot Tottenham.

Assistent Pepijn Lijnders ledet de rødkledde mens corona-smittede Jürgen Klopp måtte følge kampen hjemmefra.