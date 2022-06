Rosenborg kontrollert videre i cupen: Fire seirer på de siste fem kampene

(Sandnes Ulf – Rosenborg 0–2) Ingen har vunnet cupen flere ganger enn Rosenborg. I jakten på cuppokal nummer 13 tok de seg enkelt forbi Sandnes Ulf i den tredje runden.

Rosenborg måtte klare seg uten av flere av lagets største profiler til cupkampen mot Sandnes Ulf, men Kjetil Rekdals mannskap virker til å ha funnet frem til vinnerformelen etter en forsiktig start på årets sesong.

Med 2–0-seieren borte i Sandnes, har Rosenborg nå vunnet fire av lagets fem siste kamper, hvor det eneste tapet kom mot serieleder Lillestrøm.

Riktignok sprudlet det ikke av trønderne i torsdagens kamp, men scoringer fra Carlo Holse og Sam Rogers gjorde at det ble en forholdsvis kontrollert seier og dermed avansement til fjerde runde.

– Jeg synes Rosenborg stort sett hadde god kontroll. Da de scoret 2–0-målet, følte jeg det nesten var umulig å komme tilbake, sier Sandnes Ulf-trener Bjarne Berntsen til Stavanger Aftenblad.

Sammen med Odd er Rosenborg klubben som har vunnet cupen for herrer flest ganger. Begge står med tolv seirer, hvor hele elleve av Odds seirer kom før andre verdenskrig.

KLAR FOR FJERDE RUNDE: Carlo Holse scoret kampens første mål og feiret på denne måten.

Rosenborg karret seg til slutt videre mot Levanger i den andre runden, hvor Bryan Fiabema ble matchvinner i andre ekstraomgang.

19-åringen har stort sett måttet nøye seg med innhopp så langt i år for Rosenborg, men med både Noah Jean Holm (skade) og formspissen Ole Sæter (sykdom) ute av troppen, fikk Fiabema en sjelden sjanse på topp i torsdagens kamp i Sandnes.

Med Fiabema på topp startet Rosenborg cupkampen godt, og Carlo Holse sendte Sandnes Ulf-keeper Aslak Falch ut i full strekk med en heading etter syv minutters spill. I sommervarmen i Sandnes kom ikke hjemmelaget helt inn i kampen, før Sam Rogers og André Hansen holdt på å rote det til for Rosenborg etter et drøyt kvarter. Midtstopper Rogers spilte ballen tilbake mot Hansen, men ballen trillet forbi keeperen. Heldigvis for Rosenborg trillet ballen like utenfor stolpen.

Halvveis ut i omgangen ble det stopp i spillet for en drikkepause, og etter drikkepausen vartet Rosenborg opp med et mønsterangrep. Med god bevegelse og raske pasninger jobbet de ballen fint inn i 16-meteren, hvor Adrian Pereira fyrte av. Falch reddet skuddet, men ballen havnet etter hvert hos Holse, som omtrent fra straffemerket banket ballen opp i hjørnet og sendte Rosenborg i ledelsen.

Etter scoringen hevet Sandnes Ulf seg, men de største sjansene uteble og Rosenborg gikk til pause med en ettmålsledelse. Dermed levde fremdeles kampen, men Rosenborg tok et langt steg mot avansement da de økte til 2–0 like før timen var spilt. Sam Rogers vant duellen inne foran mål etter et hjørnespark og headet mot mål. Ingvald Halgunset prøvde å heade ballen unna, men sendte den bare forbi keeper Falch og i mål.

Sandnes Ulf satte inn en sluttspurt, men fikk ikke ballen i mål og dermed er Rosenborg klare for fjerde runde.

Åtte av de 16 kampene i tredje runde i cupen ble spilt på onsdag, hvor Sandefjord, Molde, Stabæk, Skeid, Lillestrøm, Start, FK Haugesund og Bodø/Glimt sikret seg en plass i fjerde runde. I tillegg til kampen mellom Sandnes Ulf og Rosenborg, ble det spilt tre andre kamper torsdag:

De siste fire kampene har blitt utsatt på grunn av flykaoset/covid-19 og spilles senere i år.

PS! Rosenborg blir værende i Rogaland de neste dagene, hvor de søndag spiller borte mot Viking i Stavanger.