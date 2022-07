I MOTGANG: Christian Michelsen og Kristiansund ligger desidert sist i Eliteserien.

Kristiansund i krise: − Praktisk talt en umulig oppgave

Kristiansund står med utrolige ett poeng på ti kamper denne sesongen. Nå venter et heftig kampprogram i juli.

Med null seiere og kun én uavgjort på de ti første kampene i Eliteserien har Kristiansund satt seg i en vanskelig posisjon med to tredeler igjen av sesongen.

Kun to av 18 lag som har vært i samme situasjon siden 1961 har klart å berge plassen. Bodø/Glimt i 1978 og Brann i 1998.

Med andre ord ender KBKs poengfangst hittil som regel med nedrykk. I nyere tid var Aalesund det siste laget som gikk gjennom de ti første kampene uten seier, tilbake i 2020. Det endte med et klart nedrykk for tangotrøyene.

Fotballekspert i TV 2, Yaw Ihle Amankwah, tror sjansen for at Christian Michelsens gutter holder seg i Eliteserien er liten.

– Det er i alle fall dårligere sjanser enn på et myntkast, så de er nødt til å stå med tosifret antall poeng etter juli. Men de må tenke at det vil være en utrolig bragd om de skulle klare det. De må tenke sånn for å komme på offensiven, for å gjøre en av de største bragdene i klubbens historie, sier Amankwah til VG.

TROR PÅ NEDRYKK: TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah tror Kristiansund spiller i OBOS-ligaen i 2023.

Det er ti poeng opp til kvalifiseringsplass og elleve poeng til sikker plass. Klubben bør derfor begynne å starte poengplukkingen så fort som mulig hvis de vil spille fotball på Norges øverste nivå også i 2023.

– Vi spiller cupfinale gang på gang nå, men det er viktig å være fattet og fokusert på det vi kan gjøre noe med. Og det eneste vi kan gjøre noe med er oss selv, sier Michelsen til VG.

– Det er en positiv og ambisiøs gjeng på Nordmøre nå. Vi kan bare angripe det som kommer.

Noe av det som kommer er en hektisk julimåned. Kristiansund skal spille seks seriekamper på 23 dager. Det betyr kamp omtrent hver fjerde dag.

SKUFFET: KBK-spiller Sebastian Jarl etter helgens kamp mot Lillestrøm.

Amankwah mener inneværende måned blir helt avgjørende.

– Den betyr alt. Hvis de ikke klarer å snu dette markant, og ikke evner å vinne gjerne flere kamper på rad i juli, så er dette nedrykket et faktum. Det er jo ren matematikk, sier han til VG.

Måneden startet med 1–3-tap mot serieleder Lillestrøm søndag kveld. Torsdag venter Tromsø, før turen går til hovedstaden og møtet med Vålerenga søndag.

– For hver kamp som går uten tre poeng, må de ta et høyere og høyere snitt på de resterende kampene. Kommer de i en situasjon hvor de omtrent må ta to poeng eller mer resten av sesongen, så er det praktisk talt en umulig oppgave, sier Amankwah.

– Vi vet at vi har en utfordrende tid foran oss. Vi har satt oss selv i den posisjonen. Sånn er det, sier Michelsen.

Info Kristiansunds kamper i juli: 3. juli: Kristiansund – Lillestrøm 1–3

7. juli: Kristiansund – Tromsø

10. juli: Vålerenga – Kristiansund

17. juli: Viking – Kristiansund

24. juli: Kristiansund – Odd

27. juli: Sandefjord – Kristiansund

30. juli: HamKam – Kristiansund Vis mer

Forrige sesong var Kristiansund med i gullkampen en liten periode, medaljekampen enda lengre, før de til slutt endte på sjetteplass.

– Det forteller alt om fotball og det er så deilig – at det er så ferskvare, forklarer Michelsen og fortsetter:

– Det er et kompleks spill. Det handler om marginer, selvtillit, tropp, trenere, seier, uavgjort, tap, skader, sykdom. Det er så mye som spiller inn.

– Hvor stor tro har man på å tette den luken opp til kvalifiseringsplass?

– Hvis vi fokuserer på det har vi feil fokus. Vi er nødt i å gjøre ting i riktig rekkefølge, sier Michelsen.