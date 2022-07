JAKTER CITY-SUKSESS: Erling Braut Haaland spilte hele Community Shield-finalen for sitt nye lag mot Liverpool lørdag kveld.

Van Dijk til VG etter Haalands ankomst: − Vil gjøre livet til forsvarere horribelt

LEICESTER (VG) Virgil van Dijk (31) holdt Erling Braut Haaland (22) målløs i 97 minutter lørdag kveld. Det tror Liverpool-stopperen få andre vil lykkes med.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Haaland har mange kvaliteter. Han vil gjøre livet til forsvarsspillere i England horribelt. Han er så direkte. Han har alt. Han kan heade ballen. Han er rask, sier van Dijk til VG.

Med nydusjet hår, en sølvfarget Audemars Piguet-klokke i millionklassen rundt venstre håndledd og en sort toalettveske under den andre armen tok nederlenderen seg tid til VG, det norske nyhetsbyrået NTB og engelske journalister fra de nasjonale mediene etter 3–1-seieren mot Manchester City. Senest sist sommer kunngjorde Haaland at van Dijk er den beste stopperen han har spilt mot.

– Van Dijk er rask, sterk og «grævla» smart. Det er tre viktige egenskaper man må ha, sa Haaland.

Les også: Liverpool-stjerner stjal showet mot Manchester City

Lørdag gikk Haaland rett i spillerbussen etter matchen, men van Dijk ble stående i 10 minutter. Han snakket om tilfredsstillelsen over å vinne sesongens første trofé - samt Premier Leagues to nye superangripere, Haaland og Liverpools Darwin Nunez (23).

Selv om det bare var sistnevnte som fikk vist seg frem med scoring har Nederlands landslagskaptein stor tro på også Haaland den kommende sesongen. Van Dijk mener jærbuen har ekstreme ferdigheter, og kommer motvillig med noen velmente ord til erkerivalens spydspiss.

– Jeg vil egentlig ikke gi ham for mange råd, men han vet at han må fokusere på sitt eget spill. Det vil være press på spillere som kommer med en stor prislapp, men hva kan du gjøre med det? Han må bare holde fokuset, jobbe hardt og prøve å score så mange mål som mulig for City, sier Liverpool-stopperen.

Les også: Guardiola forsvarer Haaland

TØYLET HAALAND: Van Dijk vant duellen med Haaland etter som nordmannen ikke scoret eller vant mot Liverpool.

Van Dijk erkjente at Haaland fikk to-tre store sjanser i kampen, men opplevde at han og stoppermakker Joel Matip hadde kontroll på 22-åringen.

– Jeg nyter å spille på det øverste nivået, og dette var definitivt en kamp på det høyeste nivået. Jeg syns det var en intens og til tider åpen match. For oss var det veldig viktig å vinne. Nå kan sesongen bare komme, sier van Dijk.

Med salget av Sadio Mané til Bayern München tok januarkjøpet Luis Diaz (25) regi på venstresiden i Liverpools angrep på en glitrende måte. I andre omgang entret også nyervervelsen Darwin Nunez banen og scoret bare en halvtime etterpå. Med en prislapp som kan ende på rundt én milliard kroner, er forventningene høye til både uruguayaneren og hans norske spisskollega.

– Nunez er direkte, rask og sterk. Han er en moderne spiss, som Haaland. De har like kvaliteter. Det er vanskelig å spille mot, sier van Dijk, som har en klar mening om hvordan en spiller kan lykkes i England.

– Han må for eksempel ikke se på hva alle dere mener om en kamp han spiller. Han må fokusere på seg selv, på laget og tilpasse seg fortest mulig, sier Liverpool-profilen til journalistene rundt ham i korridoren under hovedtribunen på King Power Stadium.

– Du må lære på trening, av kampene du spiller og ikke se på hva andre sier om prestasjonene dine. Det er nøkkelen til suksess, mener van Dijk.

Neste helg serieåpner Liverpool borte mot Fulham på lørdag, mens Haaland Premier League-debuterer borte mot West Ham søndag kveld.

– Det er bra for han å se realiteten med å være i et nytt land og en ny liga. Men han var påskrudd. Han scoret ikke, men han har utrolige kvaliteter og kommer til å gjøre det fremover, sier City-trener Pep Guardiola.