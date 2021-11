SUKSESSTRENER: Kjetil Knutsen har tatt Bodø/Glimt til topps i Norge og ut i Europa. Nå kobles han til utenlandske klubber.

Knutsen blant oddsfavorittene til Norwich-jobben: − Vil bli sett på som gambling

Kjetil Knutsen (53) kobles heftig til den ledige managerjobben i Norwich. Ifølge bookmakerne kniver han med Chelsea-legenden Frank Lampard om jobben.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Knutsen passer profilen til hva Norwich ønsker i en manager, sier programleder i BBC Radio Norfolk og fotballkommentator, Chris Goreham, til VG.

Bodø/Glimt-treneren er plutselig blant oddsfavorittene til å ta over den ledige managerjobben i Norwich City. Den siste tiden har oddsen sunket kraftig.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Hos SkyBet er nordmannen favoritt til å ta over for Daniel Farke, som fikk sparken etter helgens seier over Brentford. Flere andre bettingsider har lavest odds på tidligere Chelsea-manager Frank Lampard, med Knutsen som en god andrekandidat.

– Han har en historie med å gi unge talenter sjansen og med å oppnå suksess på budsjett. «The Canaries» har ikke rike eiere, og er avhengig av å få mest mulig ut av det de har tilgjengelig og produsere egne talenter. Det vil det forventes at en ny manager fortsetter med, forteller Goreham, som kommenterer Norwichs kamper for BBC.

Dean Smith, Roy Hodgson og Steve Bruce er blant de andre navnene høyt på bookmakernes lister.

Ifølge VGs opplysninger har det foreløpig ikke vært kontakt mellom Norwich og Kjetil Knutsen og hans representanter.

The Athletic skriver at Norwich har kuttet listen av kandidater ned til to personer. Nettstedet nevner ikke navn, men skriver at klubben leter en «erfaren, men moderne og angrepsorientert manager».

Under Knutsen har Glimt bøttet inn mål, og i fjorårets gullsesong scoret gultrøyene over 100 mål i Eliteserien. Suksessen i ligaen har fortsatt i år, og nå topper også nordlendingene gruppe C i UEFA Conference League.

Spesielt 6–1-seieren over José Mourinhos Roma skapte overskrifter Europa rundt, men Knutsen er fremdeles et nokså ubeskrevet navn i England.

– Deler av fansen vil kanskje være skeptisk til Knutsen. Engelske supportere kan være ganske ignorante og følger ikke med på ligaer fra andre land. Etter at Knutsen ble koblet til jobben, har fansen studert ham og blitt imponert, sier Goreham og fortsetter.

– Det vil bli sett på som gambling siden han ikke har erfaring fra Premier League. Men det er aldri en garanti for at en ansettelse vil fungere, avslutter han.

Norwich ligger nederst i Premier League med fem poeng på 11 kamper. Det er i øyeblikket fem poeng opp til trygg plass og overlevelse i divisjonen. Nordlending og tidligere Bodø/Glimt-spiller Mathias Normann er Norwich-spiller.