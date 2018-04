TOPPMØTE: Maren Mjelde (t.v.) og Caroline Graham Hansen, her fra sist sommers EM i Nederland, møtes i semifinalen i Champions League. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Norsk duell i Champions League: – Vi vet hva «Caro» er god for

Publisert: 22.04.18 08:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-22T06:05:39Z

Det er flere enn Caroline Graham Hansen (23) som må stoppes om Chelsea skal nå finalen i Champions League.

Søndag blir det et «norsk» oppgjør i den første semifinalen mellom Chelsea og Wolfsburg. Maren Mjelde og Maria Thorisdottir - hvis hun blir klar - mot Caroline Graham Hansen.

– Vi vet hva «Caro» er god for, men det er ikke bare hun som må stoppes. Wolfsburg har veldig mange gode, offensive spillere. Det fine er at våre offensive spillere er like gode som deres, så det blir en artig kamp, tror Maren Mjelde.

Landslagskapteinen spiller midtstopper på London-laget som allerede er klar for finalen i FA-cupen, kjemper om seriegullet og som gjør nok et forsøk på å komme seg til en Champions League-finale.

De to forrige forsøkene ble ødelagt av nettopp Wolfsburg både i 2015/16- og 2016/17-sesongen. Men nå er de i semifinalen i den gjeveste turneringen for første gang.

– Det er her Chelsea vil være. Vi ønsker å konkurrere mot de beste, og nå får vi prøvd oss i en semifinale mot et lag som har vunnet Champions League tidligere, sier Maren Mjelde.

Vil til Kiev

Caroline Graham Hansen er forberedt på noen dueller med de norske landslagskollegene.

– Det blir spennende med to gode motstandere i Maren og Maria. Chelsea er et tøft lag å møte, mer nå Champions League begynner for vår del. Vi har hatt en grei reise så langt, og den virkelige testen kommer nå. Vi har lyst til å spille den finalen, sier «Caro». «Den finalen» spilles i Kiev 24. mai.

Graham Hansen står med fire målgivende og to mål i mesterligaen. Lagkamerat Pernilla Harder har seks målgivende og seks mål, mens Alexandra Popp har fem målgivende og står med fire mål. På den listen er også Wolfburgs Sara Björk Gunnarsdottir med fem mål og en målgivende.

– Fordelen vår er at vi har ekstremt mange gode offensive spillere. Det går ikke an å bare fokusere på én spiller for da står det fire andre som gjør det samme, sier Graham Hansen.

I den andre semifinalen søndag ettermiddag skal Manchester City opp mot Ada Hegerbergs Lyon. Hegerberg har scoret 14 av Lyons 33 mål på veien til semifinalen.

Denne artikkelen handler om Kvinnefotball