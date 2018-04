TV 2-profil med stikk før cupmøte: - Har ikke vært stolt av Vålerenga

Som guttunge drømte Simen Stamsø Møller om å score for Vålerenga. Onsdag håper TV 2-profilen å score mot «Oslos stolthet», og å sende barndomsfavoritten ut av cupen.

Til daglig lever han av å kommentere Premier League for TV 2, men ved siden av spiller Simen Stamsø Møller fotball for 4. divisjonslaget Årvoll, som møter Eliteserie-laget Vålerenga i den første runden av cupen.

Det blir spesielt for TV 2-profilen, som vokste opp i «Vålerenga-land».

– Jeg husker jeg var sånn fem år og fikk autografer av spillerne. Det var ekstremt stort, sier Stamsø Møller til VG, og legger til at Espen Musæus og Knut Aga jr. var blant heltene da han var liten.

– Min eneste ordentlige barndomsdrøm var å spille og score for Vålerenga, sier han.

Fakta Vålerenga Stiftet: 1913 Slagord: Oslos stolthet Trener: Ronny Deila Meritter: Fem ganger ligamester (1965, 1981, 1983, 1984 og 2005), fire ganger cupmester (1980, 1997, 2002 og 2008).

Interessen for klubben med slagord «Oslos stolthet» dabbet imidlertid litt av på midten av 2000-tallet. Da sluttet han blant annet å gå på hjemmekampene.

– Vålerenga var ikke lengre noe å være stolt av, og jeg synes at Enga har distansert seg fra å være «Oslos stolthet», sier Stamsø Møller, og forklarer:

– Det handler ikke om resultater, for på den tiden leverte de. Det handler om at de har vært dårlige på å vite hva som skjer rundt om i Oslo. Jeg er skuffet over at klubben ikke har fått frem flere talenter. Jeg har ikke vært stolt av Vålerenga der.

Han forsøkte selv å slå seg opp som fotballspiller (har ett Tippeliga-innhopp for Tromsø i 2011), men har innfunnet seg med at proffdrømmen uteblir. Tall fra fotball.no viser imidlertid at TV 2-kommentatoren er god foran mål.

Spissen står med 88 mål på 144 kamper siden han forlot Gutan i 2011. Tallene fra fotball.no kan være noe ufullstendige nedover i divisjonene.

– Dette (kampen mot Vålerenga) er stort for klubben, og stort for meg. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror kanskje dette er den kuleste kampen jeg kommer til å spille i mitt liv, og det er også litt rart ettersom den kommer nå som jeg har kuttet ut satsingen, sier Stamsø Møller.

Han sier det «hadde vært veldig kult å score mål», og lover at hans Årvoll ikke skal legge seg bakpå mot storfavoritten onsdag.

– Vi skal lage fest, ikke bare rundt, men på banen. Målet vårt må være å gjøre en ordentlig bra kamp de første 30, og så får vi ta det derifra. Ligger vi under, så ok. Leder vi, skal vi sjokkere, sier han.

Det bys opp til fest på Årvoll, men festfotballen som Stamsø Møller lover, kan slå begge veier.

Vålerenga, som har for vane å vinne stort i den 1. runden av cupen (8-0, 4-1, 8-0, 5-0 og 6-1 siste fem år), har kommet greit ut av startblokkene i Eliteserien (3-0-2 og 10-9 i målforskjell) og pleier å stille greit lag i cupens første runde.

