BANNERE: Dette er noen av bannerne Vålerenga-supportere viste fram søndag kveld under kampen mot Molde. Foto: Ole Kristian Strøm

Vålerenga-sjefen mener at egne supportere gikk over streken

Publisert: 23.04.18 09:57 Oppdatert: 23.04.18 10:37

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-23T07:57:56Z

VALLE (VG) Vålerenga-direktør Erik Espeseth mener at klubbens supportere «gikk over streken» da de stilte med en rekke bannere rettet mot Molde-spilleren som er tiltalt for voldtekt.

Bannerne var rettet mot både spilleren og mot Molde som klubb.

– Når de begynner å leke med navn, så synes jeg det er å gå for langt, sier Erik Espeseth til VG etter kampen.

– Visste dere på forhånd at det ville komme slike ytringer?

– Vi har hatt samtaler med supporterne i forkant av kampen. Vi visste at det kom til å komme noen ytringer. Vi var tydelige på at stadionreglementet og norsk lov gjelder. Her skulle det ikke komme navn eller forhåndsprosedering.

Vålerenga-direktøren sier at «vi lever i Norge, og her forhåndsdømmer vi ingen».

– Hva vil dere gjøre nå?

– Vi vil ha en god samtale med supporterne i ettertid, så får vi ta det derfra.

– Du mener at de gikk over streken?

– I mitt hode er dette å gå over streken.

Ifølge TV 2 , mottok kampdelegat Njål Rønning en klage fra Molde, og han vil sende en rapport til Norges Fotballforbund. Det bekrefter også Molde-direktør, Øystein Neerland, overfor NRK .

Ole Gunnar Solskjær ga etter kampen denne kommentaren til VG:

– Jeg så at de ble fort tatt ned, så det er bra.

– Men det var en navngiving av spilleren der?

– Ja, det har vært skrevet og sagt en del at det kan være straffbart. Vi har en kjent og kjær langrennsløper, som kanskje skulle ha lagt opp sammen med Bjørndalen og Bjørgen og Svendsen, antydet Solskjær før han gikk.

Det Solskjær hentyder til, er at Petter Northug for et par uker siden - i forbindelse med kampen mot Rosenborg - la ut navnet på den voldtektstiltalte Molde-spilleren på Instagram.

«[Molde-spillerens navn] ska fengsles! 3–0» skrev Northug i en video av RBK-fansen som sang nettopp det.

Litt senere slettet Northug, som har over 400.000 følgere, videoen - og la ut en ny en video der navnet var fjernet.

Moldespillerens advokat, Øyvind Panzer Iversen i advokatfirmaet Øvrebø Gjørtz, sa til VG at de vil vurdere å gå til rettslige skritt mot Northug.

Molde-ledelsen har flere ganger uttalt at de ikke vil suspendere spilleren før saken er kommet opp i retten.

En talsmann for Klanen, Lasse Lukacs, uttaler til NRK at de står inne for alle bannerne.

I tillegg til banneret som navnga spilleren, var det også bannere som «heller horesønn enn voldtekstmann», «sex krever samtykke – håper du mister såpestykket» og «selv om noen sover gjelder fortsatt Norges lover».

– Man burde bli skjermet for sånn til man eventuelt er dømt, og det er ingen i denne saken. De kunne tulla med andre ting. Dette er ikke tull, sier Vålerengas keeper Adam Larsen Kwarasey til NRK.

Denne artikkelen handler om Eliteserien

Vålerenga Fotball