NUMMER ÉN: Pep Guardiola med én finger i været for hvilken plass Manchester City er på tabellen. Foto: REUTERS

Hareide etter City-gull: - Bra for fotballen

Publisert: 15.04.18 20:31 Oppdatert: 15.04.18 21:46

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-15T18:31:05Z

Åge Hareide, dansk landslagstrener og eks-Manchester City-spiller, kan ikke annet enn å hylle kollega Pep Guardiola etter at seriegullet ble sikret søndag.

Spanjolen trengte to forsøk på å vinne Premier League , men hans Manchester City har til gjengjeld vært utilnærmelig i hjemlig liga denne sesongen.

Fem runder før slutt, riktignok etter at Manchester United dummet seg ut mot tabelljumbo West Bromwich, var seriegullet i boks for Manchesters lyseblå lag .

– City har vært fantastiske hele sesongen, sier Åge Hareide til VG, og kaller det «bra for fotballen» at laget vant ligatittelen. Hvorfor skal vi komme tilbake til.

– Før eller siden ville de ha fått nok poeng. Det er ikke noe drama når det beste laget vinner ligaen, uttalte United-manager José Mourinho etter West Brom-skrellen.

64 år gamle Åge Hareide fikk selv to sesonger for Manchester City på starten av 80-tallet. Der noterte han seg for 24 ligakamper før ferden gikk videre til Norwich City.

– City har vært stabile og spilt en veldig god fotball, en moderne form for fotball med stor fart og høy presisjon. Det er veldig fint å se på, sier Hareide.

Han lar seg spesielt fascinere av hvordan og hvor mye Guardiolas mannskap spiller i rom, og kaller det «ekstremt vanskelig» å demme opp for Kevin De Bruyne & Co. Og selv om laget røk for Liverpool i Champions League, mener han at de kan se tilbake på en kjempesesong.

– Ja, det vil jeg si. Målet var nok å komme lenger i Champions League, men med tanke på det de har gjort i Premier League... Der har de prestert over så lang tid, sier Hareide.

Pep Guardiola, som nå står med syv ligatitler på sine siste ni sesonger (har trent Barcelona, Bayern München og Manchester City), uttalte etter lørdagens 3–1-seier mot Tottenham at «ligaen er alt» og pekte på at det bare er syv kamper i CL-sluttspillet.

– Har du én dårlig dag, er du ute, sa Guardiola.

Åge Hareide sier seg enig i utspillet til Guardiola, og synes det var på sin plass at Manchester City nå kan påberope seg å være seriemester etter en sesong der laget har scoret hele 93 mål på de første 33 kampene. PL-toer Manchester United på har 63 mål.

– Det er bra for fotballen, ikke minst. Under EM for to år siden så vi hvordan de defensivt orienterte lagene hevdet seg. Nå er det et svært offensivt lag som vinner Premier League, og det synes jeg er bra for utviklingen, sier Hareide.

Han mener Pep Guardiola er blant de som har drevet fotballen i en slik retning, og hyller den spanske manageren.

– Han er helt i toppen. Det er ingen tvil om det. Og jeg synes også han har utviklet seg. Fra å spille en veldig ballbesittende tiki-taka-fotball i Barcelona, har han gjort det til en mer direkte og overgangsbasert spillestil. Han har satt sammen spillere som fungerer sammen, og det krever gode egenskaper. Det er ikke riktig at det er lett å lede gode lag, sier han.

Vincent Kompany er blant Citys gode spillere. Den belgiske kapteinen tok til Twitter for å uttrykke sin glede over Premier League-gullet.

Det samme har flere av hans lagkompiser gjort. Se bare her:

PS: Manchester Citys neste kamp spilles 22. april mot Swansea. Da kommer de også til å få overrakt troféet.