Benzema-dobbel sikret den tredje strake finalen

(Real Madrid – Bayern München 2-2, 4-3 sammenlagt) I en ellevill semifinale, med både tabber og flotte scoringer, angrepsspill av høy klasse og tvilsomt forsvarsspill, sørget to scoringer fra tidvis utskjelte Karim Benzema for Real Madrids tredje strake finale i Champions League.

Franske Benzema (30) har ikke vært en direkte hit i Real Madrid denne sesongen. Han hadde kun ni scoringer (alle turneringer) før Bayern München kom til Santiago Bernabéu, og kun én scoring på sine 12 siste kamper.

Det har ført til at han har vært blant Real Madrids mest kritiserte spillere denne sesongen, noe som også har bakgrunn i at han «bare» endte på elleve ligascoringer forrige sesong.

Men hva gjør vel det når mannen, som John Carew spilte sammen med i Lyon, scoret to helt avgjørende mål i den avgjørende semifinalen.

– Det er en personlig revansje for ham, for han er kritisert. Men akkurat i dag virket det som om han hadde bestemt seg. Han viser hvor mye man kan få ut bare man graver dypt nok, sier Petter Veland, ekspert på spansk fotball, i Viasat-studio.

– All ære til ham, legger Rune Bratseth til.

Benzemas to mål holdt til 2–2 på eget gress og 4–3 sammenlagt. Og betyr at Real Madrid er klare for sin tredje strake finale, og den fjerde på fem år.

Alle er vunnet.

– Jeg er stolt over laget. Vi spiller med hjertet og ofrer alt, og da er dette belønningen: nok en finale, der vi kan forsvare tittelen vår, sier Sergio Ramos, som stilte opp på intervjuet med en t-skjorte med påskriften «A por la 13» (for den 13. Champions League -tittelen).

– Sannheten er at vi kan være veldig, veldig fornøyde nå. Vi led mye i dag, men det er også det som er vakkert med fotball. Det er mye følelser, og når det ender godt, er det det beste, sier manager Zinedine Zidane.

Bayern München visste at de hadde en vanskelig oppgave foran seg, med 1–2 fra oppgjøret i München. Men da Joshua Kimmich, som i den første kampen, ga Bayern ledelsen 1–0 etter bare tre minutters spill, var det opptakten til en fotballkamp som bugnet over av sjanser og scoringer.

For Benzema utlignet etter 11 minutter, og bare sekunder ut i den andre omgangen fikk Real Madrid god hjelp. Først et lite smart tilbakespill fra Tolisso, fulgt opp av en hjelpeløs opptreden av keeper Sven Ulreich, og Karim Benzema var den som oppfattet situasjonen hurtigst. Dermed kunne han enkelt sette inn 2–1 til Real Madrid.

Det så med ett ut som finaleplassen var ganske klar, rett etter at den andre omgangen hadde startet.

Men så, etter 63 minutter, fikk han som en gang var VMs toppscorer, som er lånt ut fra nettopp Real Madrid til Bayern München, James Rodriguez, to sjanser. Den andre satte han under Keylor Navas, og dermed sto det 2–2 på Santiago Bernabeu med en snau halvtime igjen å spille, nok tid i massevis til å få den ene scoringen til som ville ført Bayern München til den første finalen i Champions League siden 2013.

De hadde sjanser, ballen spratt både hit og dit foran Real Madrid-målet, på overtid hadde tyskerne en kjempesjanse ved Mats Hummels og Robert Lewandowski, men det ville seg ikke. En tabbe i München og en tabbe i Madrid var nok: Bayern München er ute, Real Madrid er inne - i nok en finale i Champions League.

Og det selv om Cristiano Ronaldo faktisk ikke scoret i noen av semifinalene ...