Opprykksjaget: – Det er som tippekamp-pling fra 1970-tallet

Ta en titt på lagene som kjemper om opprykk til Premier League - og det kryr av klubber som er velkjente for alle som har levd en stund.

– Det er som tippekamp-pling fra 1970-tallet, ler Jan Åge Fjørtoft, etter hvert 52 år, og som selv har spilt for to av dem: Sheffield United (3. plass) og Middlesbrough (5. plass).

– Her kryr det av tradisjonsrike fotballklubber fra min barndom, fastslår Fjørtoft når vi ramser opp stillingen i Champions League når 16 kamper gjenstår: Norwich, Leeds United, Sheffield United, West Bromwich, Middlesbrough, Bristol City, Derby, Birmingham, Aston Villa ...

Kanskje finner du ikke så mange guttepjokker med disse draktene på løkka, derimot er det mange gråhårede menn med alderstillegg som har en egen plass i hjertet for disse klubbene.

– Det er fantastisk med disse gamle klubbene. Det er ikke lett å rykke opp. Det er mange som satser, men nåløyet er trangt.

Fjørtoft fastslår at det er tøffe tak for spillerne i den såkalte Championship , altså nivå to:

– Det er 46 ligakamper, i tillegg kommer cup og ligacup og .... Dette gjør selvfølgelig også noe med fotballen. De har nesten to kamper i uken.

Han er naturlig nok spent på om Sheffield United kan klare å rykke opp denne gang.

– Sheffield-klubbene har rike tradisjoner. Selv om United ikke har vært i Premier League på over ti år, er det fortsatt høye tilskuertall på Bramall Lane. Sheffield er en fotballby - og stålby.

Flere av Storbritannias største byer er engasjerte i opprykksstriden. Det gjelder ikke minst Birmingham, den nest største byen, som har Birmingham og Aston Villa på henholdsvis 8. og 9. plass.

Flest supportere i Norge har 70-tallsstorheten Leeds, som ikke har vært på nivå én i engelsk fotball siden 2004 og som en periode var helt nede på nivå tre. Kjetil Rekdal og Jostein Flo er blant mange kjente norske Leeds-fans.

Stillingen i toppen av Championship Norwich 57. Leeds 57. Sheffield United 54. West Bromwich 50. Middlesbrough 50. Bristol City 47. Derby County 47. Birmingham 43. Aston Villa 43. Hull 43. Blackburn 43. Vis mer vg-expand-down

– Championship er på mange måter det gamle 1. divisjon med mange engelske spillere, selv om det selvfølgelig blir flere og flere utlendinger også der, sier Jan Åge Fjørtoft.

Han forteller at han selv var i playoff-finale mot Crystal Palace med Sheffield United i 1997. Det endte med tap.

– Det var tungt for Roger Nilsen og meg, smiler han.

Det er forøvrig en Sheffield United-spiller som er delt toppscorer i ligaen så langt. Billy Sharp har 19 mål, det samme har Aston Villas Chelsea-lån Tammy Abraham. Finnen Teemu Pukki i Norwich har 18. Han scoret da Norwich slo Leeds og inntok tabelltoppen sist helg.

