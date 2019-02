Pochettino etter Tottenhams overkjøring av Dortmund: – Fantastisk andreomgang

(Tottenham-Borussia Dortmund 3–0) Jan Vertonghen (31) la først perfekt inn til Son Heung-min (26) som ordnet 1–0, og så banket vikarbacken inn det andre målet. Fernando Llorente (33) headet inn 3–0 i sluttminuttene.

Publisert: 13.02.19 22:51 Oppdatert: 13.02.19 23:57







Den belgiske midtstopperen ble noe overraskende plassert på venstrekanten fra start av manager Mauricio Pochettino, som også hadde tre andre stoppere i 3–4–1–2-systemet.

Først la han et herlig innlegg til Son, som bredsidet inn det første målet tidlig i andre omgang. Serveringen fra Vertonghen var perfekt, og avslutningen til Son fra seks meter var behersket akrobatisk og akkurat passe leken.

les også Her blir Ajax VAR-stoppet mot Real Madrid

– Det innlegget var nærmest uvirkelig. Ballen landet bare i bena mine, og jeg kunne bare treffe den – heldigvis gikk den inn, sa en fornøyd Son til BT Sports.

SÅNN SKAL DET GJØRES: Son Heung-min bredsider ballen på elegant vis forbi Borussia Dortmund-keeper etter 47 minutter på Wembley. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

Etter 83 minutter ble scoringen nesten kopiert. Men denne gangen var det Serge Aurier som la inn fra høyre, og Vertonghen bredsidet ballen kontant i nettet fra fem meter.

Så må ikke danske Christian Eriksen glemmes. Han gjorde en ny stor kamp, og løp mest av alle ute på Wembley-gresset. I tillegg slo han corneren som innbytter Llorente skallet i nettet i det 87. minuttet.

Det satte punktum for en herlig annenomgang av Tottenham, og om snaue tre uker er det returkamp i Tyskland. Tottenham har mildt sagt et godt utgangspunkt med tanke på en kvartfinaleplass.

pullquote – Det var en fantastisk andreomgang! Den første var vanskelig, og vi slet med posisjoneringen i begge ender. Men så begynte vi å bli komfortable, og vi scoret. Da fikk vi selvtilliten. Den andre omgangen var veldig, veldig god, sa Pochettino til BT Sports.

les også Eriksen og Son scoret da Tottenham slet seg til seier

– Vi skapte ikke så mange sjanser i første omgang, og Dortmund så veldig sterke ut. De var best, men i andre omgang klarte vi å snu det. De slapp seg ned litt, og den tidlige scoringen i andre omgang hjalp oss. De virket fornøyde med 0–1, og da kunne vi fortsette å angripe, oppsummerte Vertonghen til BT Sports.

Det var riktignok jevnspilt i første omgang. Vertene åpnet best, og Lucas Moura var farlig frempå før Son fikk en avslutning blokkert inne i feltet.

Dortmund fikk etter hvert god kontroll defensivt, og var småfarlige fremover. Briten Jodan Sancho, belgieren Axel Witsel og dansken Thomas Delaney markerte seg med positivt fortegn.

Helt på tampen kunne midtstopper Dan Axel Zagadou headet gjestene i ledelsen, men Spurs-keeper Hugo Lloris vartet opp med et «tigersprang» og en god redning.

les også Roar Stokke: – Rutinen til Tottenham blir avgjørende

Så tok Tottenham over kampen, og Eriksen over midtbanen. Da et drøyt minutt av andre omgang var spilt, så satte Son inn det første målet. Det var faktisk også Tottenhams første skikkelige avslutning på mål i kampen.

Sørkoreaneren har for vane å herje mot Dortmund, og i sine siste 11 kamper for Hamburger SV, Bayer Leverkusen og Tottenham har han scoret ni ganger.

26-åringen er i kjempeform i Harry Kanes skadefravær, og har nå scoret i tre strake kamper etter at han kom hjem fra Asia-mesterskapet i slutten av januar.

– Jeg har ingen ord som beskriver den andreomgangen. Vi prøvde vårt beste, men de scoret og Tottenham var det beste laget. I første omgang spilte vi bra, men så gikk det galt i andre. I returkampen må vi holde hele kampen, oppsummerte en skuffet Sancho til BT Sports.

18-åringen har hatt en fantastisk sesong i Bundesliga og fått sin landslagsdebut for England, men kvartfinale i Champions League virker fjernt nå.

TAKTISK FULLTREFFER: Mauricio Pochettino traff med det meste han gjorde med Tottenham-laget onsdag kveld. Her setter han inn Fernando Llorente i sluttminuttene. Det ble scoring på spanjolen. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Tøft program

Kanskje kan kampprogrammet gi det tyske storlaget økte forhåpninger.

Tottenham spiller borte mot Burnley i Premier League 23. februar, og så er det to andre tøffe ligakamper mot London-rivalene Chelsea (borte) og Arsenal (hjemme) lørdagen før returkampen borte mot Borussia Dortmund.

Sistnevnte har noe lettere program, og spiller borte mot Augsburg 1. mars. Dermed får de én hviledag ekstra før møtet med Spurs. Før møtet med Tottenham hadde Dortmund tre strake uavgjort-kamper i ligaen, men leder likevel fem poeng foran Bayern München.

Champions League åttedelsfinaler 1. kamp:

Ajax (Nederland) – Real Madrid (Spania) 1-2 (0-0)

Mål: 0-1 Karim Benzema (60), 1-1 Hakim Ziyech (75), 1-2 Marco Asensio (87).

53.497 tilskuere.

Tottenham (England) – Borussia Dortmund (Tyskland) 3-0 (0-0)

Mål: 1-0 Son Heung-min (47), 2-0 Jan Vertonghen (83), 3-0 Fernando Llorente (86).

71.214 tilskuere.

Returkampene spilles tirsdag 5. mars.