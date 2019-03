La Liga-kommentator før «El Clásico»: – Et slag i trynet for Real Madrid

For tredje gang på 25 dager er det klart for El Clásico. Real Madrid fikk juling i cupen onsdag og har tapt både 1–5 og 0–3 for Barcelona denne sesongen.

– Onsdagens kamp må føles som et enormt slag i trynet for Real Madrid, sier Strive-kommentator Magnar Kvalvik.

– De kom til begge Copa del Rey-kampene med fornyet optimisme, men blir likevel for små for rivalen nok en gong. Det må være endeløst frustrerende å bli utklasset resultatmessig selv når de er spillemessig bedre, sier Kvalvik.

Barcelona -målvakt Marc-André ter Stegen og Luis Suárez var i hovedrollene da Barca vant 3–0 på Santiago Bernabeu i semifinalekampen onsdag. Suárez scoret to og presset Reals Raphaël Varane til et selvmål som var det 800. målet i duellene mellom Spanias storklubber. Lørdagens kamp blir den fjerde mellom lagene denne sesongen. I oktober vant Barca 5–1 i ligaen.

– Onsdagens kamp bekrefter i grunnen at utklassingen i oktober ikke var tilfeldig heller, for nå har Barcelona vunnet overlegent to ganger på tross av at Real Madrid har vært fullt på høyde, og vel så det på onsdag, i spill og sjanser.

Kvalvik mener at det viser hvor skoen trykker for Real Madrid:

– De har spillere til å skape sjanser, men ikke til å omsette dem i mål, spesielt i de største oppgjørene. Når lederstjernen, han som både skaper og misser de største sjansene, attpåtil er 18 år, vil det være uansvarlig å rette pekefingeren mot ham, fortsetter Kvalvik - og snakker altså om Vinícius Júnior.

– Det er også tankevekkende for en av verdens rikeste klubber at det er en reservelagsspiller som fører an.

I kampen onsdag «vant» Real Madrid 4–2 i skudd på mål og 6–1 i skudd utenfor mål. De hadde ballen 51 prosent av tiden.

– Barcelona er bedre der som kampene blir avgjort; foran begge målene. Marc-André ter Stegen er formidabel mellom stengene, og når Luis Suárez er ute av form, har de fremdeles Lionel Messi og Ousmane Dembélé. Og når Messi er uvanlig usynlig, da våkner plutselig Suárez igjen.

Real Madrid har allerede tapt syv La Liga -kamper denne sesongen. Om de taper for Barca lørdag, vil de ligge 12 poeng bak i kampen om mesterskapet. Men alt tyder på at Santiago Solari blir sittende etter som klubben har vunnet åtte av sine ti siste kamper i alle turneringer. Forgjengeren Julen Lopetegui måtte gå etter 5–1-tapet for Barca i oktober.

Og om noen måtte lure på det: Lionel Messi er selvfølgelig også El Clásico-kongen. Han har scoret 26 ganger i oppgjørene mot Real Madrid - åtte mer enn noen andre i historien. Real-legendene Alfredo Di Stefano og Cristiano Ronaldo har 18.

Ekspertene er ikke helt enige om det nå står 95–95 i seirer mellom Real Madrid og Barcelona i deres innbyrdes møter - eller 95–94 til Real Madrid (men alle er enige om at det er 51 uavgjort). Om vi forutsetter at uavgjort er det riktige, så kan Barcelona - med seier lørdag - ligge foran Real Madrid totalt for første gang på 87 år!

