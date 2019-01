Brukte Eggen-sitat for å vise at Ingebrigtsen har rett

TRONDHEIM (VG) «Jeg må ha et møte med deg i morgen tidlig. Passer det?». SMS-en fra styreleder Ivar Koteng til Kåre Ingebrigtsen ble starten på konflikten som nå foregår i Sør-Trøndelag tingrett.

Ingebrigtsens advokat gikk gjennom arbeidsavtalene til en rekke Rosenborg-ansatte, og dro frem et gammelt Nils Arne Eggen-sitat, for å vise at Ingebrigtsen ikke er RBKs øverste leder.

Om Ingebrigtsen kan defineres som øverste leder eller ikke kan få avgjørende betydning i rettssaken, der Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun krever erstatning fra RBK etter at de fikk sparken i juli i fjor. De to mener at grunnlaget for å avslutte arbeidsforholdet er ugyldig.

Eggen: - Veldig merkelig

Ingebrigtsens advokat viste til et Nils Arne Eggen-sitat til Adresseavisen i 2011, der Eggen sa at han ikke hadde noe han skulle ha sagt da han ønsket å hente Cristian Bolaños fra Start.

- Hele saken føltes veldig merkelig. For meg var han en opplagt investering. Til slutt fikk jeg beskjed om at det ikke ble noe av Bolaños uten å ha fått ta del i avgjørelsen. Det opplevdes veldig rart at jeg, som trener, ikke hadde noe jeg skulle ha sagt. Dette var helt andre kommandolinjer enn jeg var vant til da jeg trente laget på 90-tallet, sa Eggen, som skal vitne for Rosenborg onsdag.

Ingebrigtsen-advokat Stein Kimsås-Otterbech åpnet rettssaken mandag slik:

– Denne saken handler om stillingsvernet for fotballtrenere. Der er det tre grunnleggende bærebjelker: Retten til fast ansettelse. Vern mot opphør på usaklig grunnlag. Og å stå i stilling når det er tvist om forholdet, sa han i sitt innledningsforedrag.

– For fotballtrenere er det kun vernet mot usaklig opphør som gjelder, la han til.

Koteng-SMS

18. juli fikk Ingebrigtsen en SMS av styreleder Ivar Koteng: «Jeg må ha et møte med deg i morgen tidlig. Passer det?».

Ingebrigtsens svar: «Nei, drar til Oppdal i kveld og er tilbake søndag, har du tid nå?»

Dermed avtalte de og møtes samme kveld i Skippergata i Trondheim sentrum. Der informerte Koteng om sparkingen.

Ingebrigtsen hadde avtalefestet en sluttpakke i sin kontrakt, og mens RBK mener at de kunne benytte seg av denne, så mener Ingebrigtsen at den er ugyldig fordi det kun er «øverste leder» som kan ha den typen avtaler der man fraskriver sitt stillingsvern.

– Om han er Rosenborgs øverste leder er egentlig ikke relevant for sakens avgjørelse, argumenterte Stein Kimsås-Otterbech, som likevel brukte mye tid på å vise at Ingebrigtsen ikke fungerte som øverste leder.

Dro frem Horneland-kontrakt

Han gikk gjennom organisasjonskart, årsrapporter, årsmøter og RBKs vedtekter.

– Det står ingenting i vedtektene om begrepet trener, hevder Kimsås-Otterbech

Advokaten viste frem det han kaller vesensforskjeller mellom kontraktene til Ingebrigtsen og den nye Rosenborg-treneren Eirik Horneland. Han leste opp fra Hornelands kontrakt:

- A-laget er virksomhetens hovedprodukt og hovedtrener er virksomhetens øverste leder. Arbeidstakerens nærmeste overordnede er styrets leder. Og arbeidstakeren rapporterer til styreleder. Stillingen som hovedtrener er sidestilt med daglig leder i Rosenborg sport AS, som har det øverste administrative ansvaret i virksomheten.

Han gikk også gjennom punkter i kontraktene til sportslig leder Stig Inge Bjørnebye, tidligere Rosenborg-trener Per Joar Hansen, daglig leder Tove Moe Dyrhaug og Erik Hoftuns tidligere Rosenborg-kontrakter og viste at flere hadde en form for etterlønnsavtale.

RBK har erkjent at fratredelsesklausulen i Erik Hoftuns kontrakt ikke kan fastholdes, men klubben mener likevel at vilkårene for avskjed var oppfylt.

Både Ingebrigtsen og Hoftun har fått utbetalt penger fra RBK, mot deres egen vilje. Ingebrigtsen har fått tre millioner kroner, mens Hoftun har fått en drøy million. Begge krever mer.