Han har fått dobbel dose trylledrikk

(Manchester United – Brighton 2–1) «Én spillers «vinnerdrive» kan ha enorm effekt på resten av laget – det er som en trylledrikk som kan spre seg fra person til person.»

Ordene er hentet fra Alex Fergusons bok «Leading», der managerlegenden forteller om betydningen det kan ha for et lag når én spiller drar med seg resten.

Etter en måned som United-sjef har Ferguson-eleven Ole Gunnar Solskjær tryllet frem to magiske drikker.

Paul Pogba og Marcus Rashford har løftet United til det nivået som har sørget for litt uvirkelige syv seirer på syv kamper under norsk ledelse. De har gjort det med fem scoringer hver, begge var sentrale da Tottenham ble slått borte og det spilles fotball så sprudlende at man kanskje må tilbake til Fergusons tid for å finne noe lignende.

Solskjær har gitt Pogba og Rashford maksimal tillit. Under Mourinho var de preget av usikkerhet og/eller plassert på benken, Solskjær lar dem kose seg, lar dem gjøre feil. De er uredde, har grepet muligheten med begge bein, de gjør nesten bare riktige ting, og da blir det tre poeng også i en litt ekkel hjemmekamp mot Brighton.

Man ser at resten av laget løftes, og man så samholdet etter at Paul Pogba sendte United i ledelsen på straffe: Han ville ha med seg lagkameratene på feiringen.

– Uten laget hadde jeg ikke lykkes, sa franskmannen i intervjuer før kampen. Det var beskjedent, og det er jo sant, men det er ikke sikkert Manchester United hadde lyktes uten ham heller.

For ikke å snakke om hva som hadde skjedd uten den andre trylledrikken. Marcus Rashford var stortalentet som slo gjennom for fire sesonger siden. Nå er han 21 år og 80 dager, og i ferd med å vokse frem som en verdensklasse-spiss. Han er den yngste United-spilleren med mål i fire kamper på rad, han rundet 150 kamper (mange fra benken) med å sette sin 41. scoring. Det er foran Cristiano Ronaldos United-skjema.

Foreløpig er Rashford langt foran Romelu Lukaku i Solskjær-køen. De lynkjappe beina er perfekte i måten manageren vil at United skal se ut. Ballbehandlingen henger også med på tempoet, som da han fintet seg løs og lekkert vred 2–0-målet i lengste kryss fra meget skrå vinkel. Det er nok liten tvil om at Rashford har spesialtrent avslutninger med sin norske sjef, som garantert har noen gode tips å komme med.

Og, som Ferguson skriver, trylledrikken har spredd seg: Victor Lindelöf er en ny spiller som stopper, Ander Herrera er blitt en pasningssikker terrier, Anthony Martial prøver og prøver. Alle bidrar, noe som kom godt med denne gangen, for mot Brighton handlet det etter hvert bare om én ting; å bli ferdig med kampen.

Det siste kvarteret av 1. omgang var ikke bra, bortsett fra Rashfords mål, og mot slutten var ikke Brighton veldig langt unna å ødelegge Solskjærs kritthvite statistikk.

2–1 over Brighton er isolert sett kanskje ikke så mye å rosemale, men det er lett å la seg litt lure. Brighton er et fysisk, dødballsterkt lag som ikke er lett å bryte ned. På 23 seriekamper har laget fra sør bare sluppet inn over to mål én gang (1–3 Everton), og Brighton har fortsatt færre baklengsmål enn Manchester United.

– De spiller 4–5–1 på en veldig, veldig sterk måte. Brighton er en virkelig vanskelig motstander. Dette var ikke dagen for noen storseier, oppsummerte Liverpool-sjef Jürgen Klopp etter at hans lag trengte straffe og slet seg til 1–0-seier i Brighton forrige lørdag. Liverpool måtte også nøye seg med 1–0 i hjemmekampen tidlig i sesongen.

Manchester United åpnet bra og dominerte med fine kombinasjoner på små flater, men slet med venstreback Luke Shaws sene sykdomsforfall. Venstresiden ble litt tammere, selv om Diogo Dalot greide seg ålreit og var nest sist på ballen ved Rashfords scoring.

Litt bekymringsfullt er det at United ikke greide å drepe kampen med ledelse 2–0 ved pause, og kanskje ser vi en tendens til at laget blir slitent og ikke klarer å holde tempoet oppe i 90 minutter.

Men United holdt ut, og det er også en kvalitet som ikke skal undervurderes. Man ser oppofrelsen, gløden, vinnerviljen og det smitter også når innbytter Lukaku rydder opp i egen 16-meter i sluttsekundene.

Ole Gunnar Solskjær har skapt en lagfølelse som er en viktig grunn til at syv motstandere er dyttet bort.

Nummer åtte er Arsenal på bortebane i FA-cupen. Da trengs nok mer trylledrikk.