TILPASSER SEG: Ole Gunnar Solskjær mener den nye generasjonen fotballspillere krever at managere tilpasser måten de opptrer på. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Solskjær mener stjernene må behandles annerledes: – Jeg høres veldig gammel ut

FOTBALL 2019-01-18T22:30:50Z

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) mener han er nødt til å tilpasse hvordan han håndterer unge, moderne fotballspillere. Foreløpig ser nordmannens tilnærming ut til å fungere bedre enn José Mourinho (55) sin.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 18.01.19 23:30

I hvert fall når det kommer til å få skikk på den franske showmannen Paul Pogba, som på mange måter er kroneksempelet på den moderne fotballstjernen i form av sin ekstravagante væremåte og store aktivitet på sosiale medier.

Pogba står med fire mål og fire målgivende under Solskjær, men endte på benken under Mourinho. Pogbas rosende ord om Solskjær står i sterk kontrast mot det konfliktfylte forholdet han hadde med Mourinho, som ble betegnet som en «ego-krig» mellom to sterke personligheter.

På pressekonferansen før lørdagens hjemmekamp mot Brighton fikk Solskjær spørsmål om man må behandle moderne spillere annerledes.

– Jeg tror det. Tidene endrer seg. Jeg er gammel nok til å ha jobbe med spillere og managere som er eldre enn meg, så jeg kjenner til den typen spiller og den typen managerskole. Men jeg er også ung nok og har barn, jeg har en 18-åring selv, og jeg har jobbet med unge spillere hjemme i Norge. Det er en annerledes æra, sier Solskjær.

– Nå er alt på Facebook og Twitter

– Er spillerne mektigere nå?

– Jeg vil ikke si mektigere, men det er annerledes med sosiale medier og det samfunnet de har vokst opp i sammenlignet med det jeg vokste opp i. Jeg høres veldig gammel ut, men det er en helt annerledes tid. Nå er alt på Facebook og Twitter eller hva det er, med en gang. Det er ikke ondsinnet, det er bare den realiteten vi lever i, sier 45-åringen.

Selv ser han ut til å ha valgt en kjærligere tilnærming til spillerne enn forgjengeren Mourinho. Han tar seg tid til å sette seg ned på gresset og diskutere med spillerne og ga midtbanespilleren Fred en stor klem på trening denne uken.



1 av 2 TETT PÅ: Ole Gunnar Solskjær ser ut til å like å ha en nær og formell tone med spillerne sine. Her sitter han med blant andre Jesse Lingard på trening i Dubai. Matthew Peters / Manchester United

I United har han å gjøre med spillere som tjener helt andre summer enn han selv gjorde, og som er aktive på helt andre fronter enn bare fotball: Alexis Sánchez har en ukelønn på 4,2 millioner kroner og får 810.000 kroner for hver kamp han starter, Paul Pogba har sin egen emoji-kolleksjon, og Jesse Lingard lanserte nylig både et eget klesmerke og en YouTube-kanal.

– Men de må fortsatt ha verdiene i et lag og vite hva de må gjøre for å bli bedre. Ingen fortjener å være i et bedre lag enn det de bidrar med selv. Hvis de ønsker å hjelpe laget, fortjener de å være her. Hvis de ikke vil hjelpe laget, så fortjener de ikke å være her. De verdiene, holdningene og prinsippene endrer seg ikke, sier Solskjær.

Solskjær klager ikke på strukturen

Det var Mourinho som satte temaet om spillermakt på dagsordenen under sin TV-opptreden på beIN Sports torsdag kveld. Portugiseren skal ha kommet på kant med spillere som Pogba, Alexis Sánchez og Anthony Martial i United, men mener selv at det er opp til en fotballklubb som helhet å håndtere utfordringene som følger med moderne fotballstjerner.

– Vi er ikke lenger i en tid hvor treneren selv er mektig nok til å håndtere, oppdra og konfrontere spillere som ikke er de mest profesjonelle. Trenerne trenger en struktur, en klubb som er organisert på en bestemt måte, sa Mourinho, som mener Sir Alex Fergusons kjente sitat om at «den dagen en spiller er viktigere enn klubben, så må han gå», ikke lenger er gjeldende.

Han mener en klubb trenger en eier, en administrerende direktør, en sportsdirektør og en manager for å fungere i moderne fotball. Manchester United har ingen sportsdirektør mellom manageren og direktør Ed Woodward.

På spørsmål om hva han synes om Manchester Uniteds nåværende struktur, svarer Solskjær:

– Størrelsen på denne klubben er så annerledes fra Molde, hvor jeg jobber. Måten en klubb er strukturert på, er opp til hver klubb. Jeg kan bare kommentere det jeg har sett her, og jeg liker det veldig godt, men det er ikke opp til meg å påvirke strukturen. Hvis det kommer en sportsdirektør inn, er jeg sikker på at klubben har gode argumenter for det.