En annen Harry reddet Tottenham da Llorente bommet

(Fulham-Tottenham 1–2) Når Harry Kane og Heung-min Son er borte, Fernando Llorente ikke lykkes og Dele Alli blir skadet - da klyver en annen Harry, Winks (22) til etternavn, fram og gir Tottenham tre viktige poeng - med kampens siste berøring.

Publisert: 20.01.19 18:58

– Vi fikk beskjed i pausen om å ha tro på det vi drev med. Og mot slutten ble jeg flyttet høyere på banen - og det lyktes, heldigvis, sier Harry Winks til Sky etter kampen.

– Han fortjente dette, han spilte en meget god kamp og er en meget god spiller. I tillegg trengte vi det, spesielt på grunn av alle skadene vi har, sier lagkameraten Jan Vertonghen.

For Fernando Llorente var kanskje den gladeste av alle da Winks scoret. Spanjolen hadde ikke scoret et år og 18 dager. Når han først gjorde det, så var det i eget mål. Fernando Llorente (33) hadde ingen heldig kveld på Craven Cottage. Og det virket som Tottenham skulle tape ytterligere terreng til Liverpool og Manchester City.

– Jeg synes Llorente gjorde en god innsats gjennom 90 minutter, og det er godt at selvmålet ikke fikk konsekvenser - til slutt, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino til Sky etter kampen.

Etter en omgang der det var tydelig at Tottenham ikke var vant med å spille med en target-spiss som Llorente (spilte bare sin andre ligakamp fra start for Tottenham siden starten på forrige sesong), så kom det noen flere innlegg etter pause.

Åtte minutter før slutt kom innlegget fra Danny Rose - men Llorente, høyest i lufta inne i Fulham-forsvaret, traff ikke ballen skikkelig. Den «skled» av hodet hans - og gikk utenfor.

Like etter måtte målscorer Dele Alli ut med skade. Det var det siste Tottenham trengte. Fra før har de Harry Kane, Moussa Sissoko, Lucas Moura og Victor Wanyama ute med skade, pluss Heung-min Son i Asia-mesterskapet.

– Hans venstre hamstring. Vi håper det ikke er for ille med Alli, sier Pochettino.

I tillegg fungerte altså ikke Llorente, som fikk sjansen på topp. Etter 17 minutter fikk Fulham corner, og der var spanjolen uheldig. Han så ikke ballen komme, og hadde ingen mulighet til å hindre at det ble selvmål.

Fulham var friske, spesielt ved nykommer Ryan Babel, som ga sårt tiltrengte hjelp til Alexandre Mitrovic på topp. Babel hadde tre sjanser før pause. Den første ble hindret i mål av en meget god Hugo Lloris.

– Ryan Babel ga oss noe annen, en annen dimensjon i spillet vårt mens han var der. Det er det positive. Men at vi ikke holder unna ... det er forferdelig. Vi får ikke roet ned spillet, sier en oppgitt Claudio Ranieri etter kampen.

I 2. omgang var det bare Tottenham, etter at Babel forlot banen. Og da det endelig kom et godt innlegg, fra Christian Eriksen etter 52 minutter, så var det Dele Alli, ikke Fernando Llorente, som var der og headet inn utligningen.

Danny Rose hadde et skudd, som via en Fulham-forsvarer, gikk via tverrliggeren og over. Nærmere virket det ikke som Tottenham kom, og at de dermed ville stå der 11 poeng bak ligaleder Liverpool etter 23 kamper. I stedet er det nå fem poeng til Manchester City og ni poeng til Liverpool.

Så dukket Harry Winks opp, spilleren som var best på banen også før scoringen, og sendte supporterne til himmels. Det var midtbanespillerens første scoring siden november 2016. Og dermed er avstanden til de jagende utfordrerne, Chelsea, Arsenal og Manchester United fortsatt den samme (fire og sju poeng).

– Vi dominerte, og til slutt lyktes det. Det må vi være fornøyde med, med den lille negativiteten som har vært rundt klubben den siste tiden, sier Mauricio Pochettino.