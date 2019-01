FULL POTT: Alt Ole Gunnar Solskjær gjør som United-manager, blir til poeng. Inntil videre. Foto: Stu Forster / Getty Images Europe

Skandalen Solskjær må fikse

(Newcastle – Manchester United 0–2) Ole Gunnar Solskjær går strålende rundt på St. James’ Park, klemmer spillerne, vinker til supporterne og fremdeles klarer han ikke å gjøre feil som Manchester United-manager.

Pogba er i orden, Rashford er leken, Lukaku er målscorer. Nå må Solskjær gå løs på oppgaven med å fikse den kanskje største sportslige skandalen i det siste året under José Mourinho; han må få orden på mannen som tjener best i engelsk fotball, Alexis Sánchez.

2-0-seieren over Newcastle ble den overlegent vanskeligste av hans fire som United-sjef, men Ole Gunnar Solskjærs eventyrstart fortsetter med ganske stor styrke. Sliteseire kan smake like godt som storseire.

Newcastle la seg dypere og mer kompakt enn Cardiff, Huddersfield og Bournemouth, og taktisk slu Rafa Benitez greide også å stoppe de fleste United-fremstøtene på kantene. Manchester United hadde like mye av ballen denne gangen, men mindre av kontrollen.

Midtstopper Phil Jones holdt i tillegg på å gi bort et mål før et kvarter var spilt, og defensivt er det ikke enkelt å bli imponert. Da timen var spilt pekte mye i retning av at det kunne ende med det første poengtapet under Solskjærs ledelse. United hadde skapt noen sjanser, men var også ganske tafatte og temposvake.

Da slapp manageren innpå to mann som normalt sett skulle vært i en startoppstilling, i hvert fall hvis man ser på hva kassereren bruker på dem hver uke: Romelu Lukaku og Alexis Sánchez.

Det tok bare noen sekunder før det så ut som et genialt trekk. Marcus Rashford skjøt fra 30 meter, Lukaku sloss inn ledermålet, hans andre som Solskjær-innbytter og alle lykkemarginer følger etter den norske sjefen.

Og det fortsatte: Ti minutter før slutt fikk også Alexis Sánchez navnet sitt i statistikkene. Romelu Lukaku kom seg fri på høyresiden, Sánchez skar inn, Marcus Rashford skar ut, Sanchez fikk ballen, spilte vakkert til Rashford som enkelt sikret United-poengene.

Det var vakkert, og det gledet garantert Ole Gunnar Solskjær stort at Sánchez var innblandet. Både for noen dager siden og før kampen slo han fast at chileneren ville bli involvert denne gangen, og en av managerens hovedoppgaver denne våren vil være å få fart på Sánchez også. Hans 11 første måneder i Manchester United må kunne kalles skandaløst svake.

Denne sesongen har han spilt 11 ligakamper (seks som innbytter), og selv om dét i det siste har handlet om skade, har han vært uhyre tam. Da hjelper det jo heller ikke at boken om Football Leaks avslører at ukelønnen frem til sommeren 2023 er på nesten ufattelige 4,2 millioner kroner (inkludert lojalitetsbonuser).

Paradoksalt nok skal økonomien ha vært grunnen til at pengesterkeste Manchester City ga seg i kampen om Sanchez. «Det ville truet stabiliteten til klubben», uttalte City-sjef Pep Guardiola da City trakk seg.

United presenterte Sanchez pianospillende, men det har ikke vært mange fine toner den lynkjappe kantspilleren har vist frem etter det. På 31 kamper har det blitt fire mål og åtte målgivende, hvilket betyr at han i snitt har vært involvert i 0,38 mål pr. kamp, og tallene ser trolig bedre ut enn spillet har vært. På 23 ligakamper er det blitt tre mål.

Han har tidvis sett helt desillusjonert ut under José Mourinhos tidvis ganske destruktive spillestil. Det har rett og slett vært elendig match.

Til sammenligning hadde Alexis Sanchez 80 mål og 45 målgivende på 166 Arsenal-kamper (involvert i 0,75 pr. kamp), og i ligaen scoret han 63 ganger på 152 kamper.

En annen ting Solskjær må bruke de neste ti dagene på er forsvarsspillet. Lite tyder på at det kjøpes en midtstopper nå, men Phil Jones ser livredd ut hver gang han har ballen, og det går ikke på dette nivået. Victor Lindelöf har vært meget god under Solskjær, og nullen ble holdt for bare tredje gang på 21 kamper, men det er ikke lett å se for seg at Harry Kane stoppes i den neste seriekampen eller Kylian Mbappé i den neste Champions League-kampen.

For å si det litt flåsete: Her er det bare å angripe for alt det er verdt, slik at forsvaret får minst mulig å gjøre ...

PS ! Alexis Sanchez’ lønn vil synke dersom ikke Manchester United kvalifiserer seg for Champions League neste sesong. Nå er det seks poeng opp til Chelsea, som ligger på fjerdeplassen, den siste som gir Champions League-spill.