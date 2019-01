IMPONERT: Pep Guardiola er imponert over Ole Gunnar Solskjærs første uker som Manchester United-manager. Foto: AFP / Getty Images

Pep Guardiola til VG: – Solskjær har gjort det utrolig bra

FOTBALL 2019-01-09T22:37:19Z

MANCHESTER (VG) Manchester City-manager Pep Guardiola (47) er imponert over både resultatene og spillet til Manchester United under Ole Gunnar Solskjær (45).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 09.01.19 23:37 Oppdatert: 10.01.19 00:09

Den spanske manager-superstjernen kommer med rosende ord når VG spør ham om å vurdere sin nye, norske Manchester-rival etter fem kamper i jobben.

– Han er en ung manager. Solskjær har gjort det utrolig bra, sier Guardiola til VG.

– Det gjelder både resultatene og måten de spiller på, fortsetter Citys manager etter å ha slått Burton Albion hele 9–0 i ligacupens semifinale .

Guardiola sammenlignet seg selv med Solskjær da nordmannen ble klar som midlertidig manager for Manchester United like før jul. «Det er ganske likt», sa han og pekte på at de begge, i forholdsvis ung alder, fikk muligheten til å bli manager i en klubb der de hadde skrevet historie som spiller.

Guardiola i Barcelona i 2008, Solskjær i Manchester United ti år senere.

– Starten hans er mye bedre enn min

Selv om han de siste årene har vært bransjens kanskje høyest ansette manager, med nærmere 20 store titler i Barcelona, Bayern München og Manchester City, fikk Guardiola en marerittstart i sin første store managerjobb. På høsten i 2008 fikk han sin ilddåp i managerstolen i Barcelona med 1–0-tap mot lille Numancia etterfulgt av 1–1 mot beskjedne Racing Santander.

Det endte likevel godt; Guardiola ledet Barcelona til topps i La Liga, Copa del Rey og Champions League på første forsøk.

– Starten hans er mye bedre enn min. By far! Jeg tapte min første kamp og spilte uavgjort i den andre, mens Solskjær har vunnet sine fem første kamper, sier Guardiola til VG og smiler.

Solskjær har så langt ledet United til 5–1 over Cardiff, 3–1 over Huddersfield, 4–1 over Bournemouth, 2–0 over Newcastle og 2–0 over Reading. Til tross for et hektisk kampprogram med City har Guardiola fått med seg litt av de første kampene under Solskjær.

– Jeg har ikke sett veldig mye, men jeg har fått med meg litt av det han har gjort så langt. De har spilt veldig bra, sier Pep Guardiola.

Kranglet med Solbakken

Foreløpig har Solskjær møtt beskjeden motstand, men på søndag venter hans hittil største utfordring når Manchester United skal gjeste Tottenham på Wembley.

Storkampen blir også en duell mellom det som ifølge oddsselskapene er de to største favorittene til å bli Uniteds neste permanente manager: Solskjær og Mauricio Pochettino.

– Jeg synes ikke det er opp til meg å snakke om Tottenham–United eller de andre motstanderne, sier Guardiola, som selv møter Wolverhampton i Premier League på mandag.

16. mars møtes Guardiola og Solskjær til Manchester-duell på Old Trafford i Premier League. Det blir katalanerens første møte med en norsk manager siden den hete krangelen med Ståle Solbakken i Parken i København for drøye åtte år siden, den 2. november 2010.

I forbindelse med dobbeltmøtet mellom Barcelona og København kom Guardiola også med positive ord om FCK-sjefen, så det er ikke første gang han roser en nordmann.

– Han har gjort en veldig god jobb, sa han om Solbakken den gangen .