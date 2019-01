SAKSØKERE: Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun på vei ut av retten. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Diskuterer forlik i Rosenborg-striden

FOTBALL 2019-01-22T15:35:57Z

TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun åpner for forlik i rettssaken mot Rosenborg etter dommerens oppfordring.

Publisert: 22.01.19 16:35 Oppdatert: 22.01.19 17:05

Stein Kimsås-Otterbech, advokat for Kåre Ingebrigtsen , sier at dersom RBK har et konkret forslag til løsning, kan de gjerne ta en prat om forlik.

Men de ønsket ikke å bruke rettens tid.

Advokat Bjørn Ekker og Hoftun er enig. Advokatene gikk raskt i møte etter at retten var hevet for dagen. RBK-lederne Ivar Koteng og Trond Alstad dro raskt.

Dette er saken Dette handler striden mellom Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun om i Sør-Trøndelag tingrett: * Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken som hovedtrener og assistenttrener 19. juli i 2018. Begrunnelsen var at utviklingen hadde vært for dårlig, og at RBK ønsket å løfte seg. Akademidirektør Rini Coolen overtok treneransvaret på midlertidig basis. * 11. september varslet Ingebrigtsen og Hoftun at de går til rettssak mot Rosenborg på grunn av det de mener er usaklige oppsigelser. RBK mottar stevningen 26. september. * RBK har allerede betalt 3 millioner kroner i etterlønn til Ingebrigtsen og 1,05 millioner til Hoftun. Ingebrigtsen mener han har krav på lønns- og bonusutbetalinger fram til endt kontrakt i 2020, ifølge advokaten opp mot 10 millioner kroner. For Hoftun er summen lavere. * RBK mener på sin side at oppsigelsene av de to trenerne er lovlige, og klubbens advokat henviser blant annet til en klausul i Ingebrigtsen kontrakt der stillingsvernet oppheves. * Striden om dette gjelder hvorvidt Ingebrigtsen kan sies å ha vært klubbens øverste leder. RBK mener at dette skal legges til grunn, men bestrides av Ingebrigtsen. * Rettssaken startet i Sør-Trøndelag tingrett mandag 21. januar. Det er satt av fire dager, med fredag 25. januar som reservedag.

– Bare send en epost eller ta kontakt. Da vil vi høre. Men jeg ser ikke noe grunn til å bruke rettens tid på dette, sier Ekker, advokaten til Hoftun.

I forkant av rettssaken møttes partene til meklingsmøte. Der ble Hoftun tilbudt en halv million kroner i forlik, men takket da nei.

Det var dommer Anne Marie Selvaag som hørte om partene kunne tenke seg å diskutere forlik etter dag to av fire i rettssaken mellom Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun og Rosenborg.

Partene bekrefter til dommeren at de vil ta diskutere dette i løpet av tirsdagen.

RBKs advokat Kristian Nordheim var ikke like positiv til å diskutere forlik utenfor retten.

Lurer du på hva saken gjelder? Se forklaring her:

Koteng håper på forlik

Han synes det er et fornuftig initiativ fra rettens side. Men han mener retten bør være med i forliksdiskusjonen, ettersom de kan være en forløsende part i saken.

- At dette skal skje uten at retten er til stede, tolker vi som en ikke proaktiv holdning for å komme til en løsning, sier Nordheim.

Planen onsdag:

Onsdag 23. januar 09.00 – 11.00 Saksøkernes vitner (inkludert pause): Advokat Messelt Ekker (saksøktes vitne) Hugo Pereira Hege Leirfall Ingebrigtsen Teddy Moen 11.00 – 12.00 RBKs vitner: Tove Moe Dyrhaug Stig Inge Bjørnebye Nils Arne Eggen Nils Skutle Rune Bratseth Vegard Heggem 12.00 – 12.45 Lunsj 12.45 – 16.00 RBKs vitneforklaringer forts. (inkludert pauser)

– Hvordan det gikk? Det er det vel ingen som vet, sa Ingebrigtsen da han passerte pressen for å ta en prat med sin advokat på tomannshånd.

Ivar Koteng, styreleder i RBK, håper fortsatt på forlik.

– Det håper vi alltid. Men det er en grunn til at vi sitter her, sier Koteng utenfor rettssalen til VG.

Hoftun vil ikke kommentere noe på vei ut tirsdag.

– Hvor lang tid tar dette? Det får vi bare se på, sier Ekker, Hoftuns advokat, til VG.

Koteng var lite snakkesalig på vei ut av retten:

Høy temperatur

Tirsdag la Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og Ivar Koteng sin partsforklaring i saken. På slutten av dagen var Hroar Stjernen, Bjørn Ekker og Trond Alstad i vitneboksen. Dommer Selvaag opplevde at det var høy temperatur mellom partene.

Kåre Ingebrigtsen ble forbannet da Koteng foreslo at de kunne legge fram sparkingen som at Ingebrigtsen hadde trukket seg .

Erik Hoftun sa han ble såret da han leste at Nils Arne Eggen, som er vitne onsdag, hadde støttet sparkingen.

Koteng mener at Ingebrigtsen fikk flere advarsler i perioden før han ble sparket. Det er den tidligere hovedtreneren uenig.

Ingebrigtsen flirte av Kotengs uttalelse om ferie i retten: