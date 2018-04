Selvmålenes aften da Barcelona slo Roma

Publisert: 04.04.18 22:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-04T20:34:23Z

(Barcelona–Roma 4–1) Barcelona har en fot i sin første semifinale på tre år. Kanskje er tiden inne for en ny finale i Champions League også. Men de hadde mye flaks da de slo Roma.

Hele to selvmål fikk de servert. Sen redusering (Edin Dzeko) til 3–1 tente imidlertid et lite håp for italienerne foran returoppgjøret på Stadio Olimpico i den italienske hovedstaden førstkommende tirsdag. Men så knuste Luis Suárez håpet tre minutter før slutt.

Barcelona er så godt som seriemester i Spania med ni poengs ledelse til Atlético Madrid, og er hele 13 poeng bedre enn Real Madrid. De er klare for den spanske cupfinalen (møter Sevilla). Og nå kan det kanskje endelig bli en ny finale i Champions League. Den spilles i Kiev 26. mai.

Sist det skjedde var i 2015. Da slo de Juventus (3–1) i Berlin. Siden har kvartfinalen var superlagets problem. Faktisk har «Barca» bare spilt én semifinale i løpet av de fire siste årene.

Men veien virket noe kronglete vurdert etter de første 45 minuttene. De 11 utvalgte til Enesto Valverde som startet mot Roma klarte ikke overbevise sitt kravstore hjemmepublikum. Og de skremte i hvert fall ikke Roma, som forsvarte seg godt, og følte seg snytt for straffe med god grunn, da Nélson Semedo løp ned Edin Dzeko i klar scoringsposisjon.

Riktignok var det tilløp til magiske takter fra Lionel Messi. Men det var høyrefoten til Roma-veteranen Daniele De Rossi som sørget for Barcelonas første scoring. Andrés Iniesta – matchvinneren fra VM-finalen i 2010 da Spania slo Nederland 1–0 – prøvde å finne Messi. De Rossi gjorde hva han kunne for å forhindre akkurat dét, og beinet ballen kontant bak Roma-keeper Alisson Becker.

Da var det spilt 38 minutter. Etter 56 spilte minutter fortsatte marerittet for Roma, som lett kunne hatt 1–1 umiddelbart etter starten på 2. omgang da Diego Perotti headet uforklarlig utenfor på omtrent åpent mål.

Ivan Rakitic kom seg fri på høyrekanten. Innlegget feide Luis Suárez til på. Becker ga retur. Den var Samuel Umtiti på. Og Kostas Manolas fikk ballen i kneet før den lå i mål.

To selvmål mot Barcelona på Camp Nou holder som regel til ingenting hvis det er semifinalebillett i Champions League man er ute etter. Og det ble ikke bedre av at Gerard Pique lekende lett kunne «skyve» inn 3–0 tre minutter etterpå.

Dzeko kom seg fri fra Jordi Alba da han reduserte til 3–1 etter 80 minutter. Og da Roma jaget enda en scoring dukket Luis Suárez opp, og gjorde slutt på en langvarig personlig måltørke i Champions League, med sitt første mesterliga-mål for året.

VG oppdater saken