SKADET: Fredrik Semb Berge halter av banen etter kun tre minutter. Foto: DELEBEKK,BJORN S.

Odd - Rosenborg live

Publisert: 02.04.18 20:02 Oppdatert: 02.04.18 21:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-02T18:02:49Z

(Odd - Rosenborg 0–0, pause) Her følger vi eliteseriekampen mellom Odd og Rosenborg fra Skagerak Arena. Vi har for tiden tekniske problemer med VGlive.no, og jobber på spreng med å rette feilen.

’49: Rasmussen gir en solid albue i en hodeduell der. Kunne fått gult for den.

’47: Ohh! Der er Rosenborg nære! Spiller seg flott opp på høyresiden, legger inn på tvers langs bakken, men Odd-forsvaret får avverget!

’46: Da er andre omgang i gang!

PAUSE: Det står 0–0 til pause. Begge lag har hatt muligheten til å ta ledelsen, i det som var en jevn omgang. Her er det to lag som vil jage seier i andre omgang!

’46: Fint spill av Odd! Rashani får til slutt skutt fra sekstenmeteren, men sender den like over lengste kryss!

’46: Det kunne dommeren fort dømt også. Reprisen viser at Samuelsen sparken i hælen til Helland før han detter.

’46: Samuelsen får frispark i duellen med Helland. Så nesten ut til at det skulle bli straffe.

’43: Og Kaasa kommer seg til en brukbar mulighet med én gang! Får skutt fra seks-syv meter, men skuddet blokkeres!

’42: Og det blir det! Nordkvelle må gi seg, inn kommer Markus Kaasa. Da får ikke Fagermo gjort noen bytter i andre omgang!

’41: Så ser det ut til at Nordkvelle også sliter! Ser ut som det blir et tredje bytte for Odd før pause!

’40: Der spiller Rosenborg bra! Helland finner Jensen sentralt, som spiller fri Bendtner. Han legger den inn på bakerste der Meling kommer stormende, men avslutningen går over.

’36: Rosenborg får ikke noe ut av det hjørnesparket.

’35: Reginiussen får til en god heading på et innlegg fra venstre. Rossbach får slått den til corner.

’35: Hedenstad svinger den inn, men Odd får klarert.

’34: Mike Jensen avlsutter, via et Odd-bein og ut til corner.

’32: Det blir han! Ser ut til å ha fått seg en smell. Bilal Njie kommer inn.

’31: Så sitter Børven på gresset! Skal også han byttes ut da?

’30: De Lanlay prøver å utfordre ved hjørnet av sekstenmeteren, men mister ballen.

’29: Så sklir Ruud, og ballen går helt over til Meling, som får lagt inn fra dødlinja. Innlegget blir imidlertid for langt og ender i ingenting.

’27: Så er Helland frampå! Får avsluttet fra skrått hold, men skuddet blir blokkert.

’24: Odd presser høyt når Rosenborg skal spille seg ut bakfra. Får belønning når de vinner ballen ved midtstreken.

’22: Det har vært en jevn omgang så langt. En sjanse til hver av lagene.

’18: Så kan Bendtner sette opp lagkameratene, som går på flere løp, men dansken bruker lang tid med ball, og Odd kommer på plass.

’16: Rosenborg vinner et hjørnespark, men det ender med utspill for Rossbach.

’14: Så får Rashani og Odd en stor sjanse! Kommer seg helt ned til dødlinja, der han velger å chipe den over Hansen. Ingen Odd-spillere klarer å sette den i nota.

’12: Så får de Lanlay en god mulighet! Ballen svinges inn på bakerste, men de Lanlay får ikke nok trykk i den headingen.

’9: Helland blir avblåst for offside, men det er Jensen som går for ballen der.

’3: Så må Odd gjøre et bytte, og det er Fredrik Semb Berge som halter av banen etter bare tre minutter. Erstattes av Steffen Hagen.

’1: Der er vi i gang i Skien!

Odd stiller med følgende lag (4-3-3): Rossbach - Ruud, Semb, Bergan, J. Kitolano - Hoff, Samuelsen, Nordkvelle - Risa, Børven, Rashani.

Rosenborg stiller med følgende lag (4-3-3): Hansen - Hedenstad, Reginiussen, Rasmussen, Meling - Jensen, Konradsen, Trondsen - Helland, Bendtner, de Lanlay.

Denne artikkelen handler om Norsk fotball

Eliteserien