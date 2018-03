Videodømming reddet Italia fra ny bunnrekord

(England–Italia 1–1) Italia var på vei mot sin fjerde strake kamp uten scoring, men takket være VAR fikk de straffe i sluttminuttene mot England.

Da Jamie Vardy (31) hamret inn sitt første landslagsmål på ett år og én dag så det ut til at han hadde lagt grunnlaget for Englands sjette seier på rad.

Men fem minutter før full tid sørget videodømming (VAR) for at Italia fikk en helt korrekt straffe, som Lorenzo Insigne (26) kontant banket i nettet bak Jack Butland (25).

Dommer Deniz Aytekin pekte først mot hjørneflagget etter at Federico Chiesa (20) gikk i bakken mellom to England-spillere. Men etter en liten tur ut på sidelinjen for å studere videobilder av situasjonen, kom han tilbake og pekte på straffemerket.

Med VAR-hjelp fikk dommeren se at James Tarkowski stemplet unggutten, og Italia fikk straffen de trengte for å redde uavgjort.

Hindret uheldig rekord

Insigne hindret dermed at Italia for første gang i historien gikk målløse av banen i fire kamper på rad.

Det så lenge ut til at England ville ta sin sjette strake seier under Gareth Southgate (47).

De tok ledelsen 26 minutter ut i tirsdagens treningskamp på Wembley, da Jesse Lingard (25) lurte italienerne trill rundt. Han spilte et frispark fra skuddhold raskt i bena på Vardy, og Leicester-spissen dundret ballen i krysset.

Dermed endte han måltørken han har hatt på landslaget siden han scoret mot Litauen 26. mars i fjor.

Italiensk sluttspurt

Italia kom litt mer med i kampen og presset på for en utligning etter at England hadde byttet ut halve laget.

Få minutter før utligningen var Insigne nære på med en frekk volley , men ballen strøk utenfor Butlands venstre stolpe. Og tre minutter før full tid fikk italienerne uttelling, takket være videodømming.

Til forskjell fra VAR skal Italia ikke til VM etter at de røk for Sverige .