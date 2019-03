Tottenham med formsprekk – røk på ny smell etter frisparkperle

(Southampton – Tottenham 2–1) Manager Mauricio Pochettino (47) ringte desperat ned til Tottenham-benken, men måtte innse at kollega Ralph Hasenhüttls nyrenoverte Southampton setter Spurs under press for å klare topp fire.

London-laget avanserte i Champions League på Borussia Dortmunds bekostning i midtuken, men i ligaen er det svært få ting som stemmer for dagen:

Lørdagens 1–2-nederlag for Southampton i Sør-England er Tottenhams fjerde strake Premier League -kamp uten seier, og du må tilbake til november 2017 for å finne sist Tottenham spilte like mange ligakamper uten å vinne.

Dermed kan det som for ikke veldig lenge siden virket som en sikker topp fire-plass denne Premier League-sesongen bli et betydelig mer slitsom langspurt.

Bakfra kommer både Ole Gunnar Solskjærs Manchester United og rivalen Arsenal, men det positive for Spurs er at enten vil det ene eller begge lag avgi poeng søndag når Arsenal tar imot United i London. Men skulle Solskjær styre United til en ny triumf, vil Manchester-klubben være á poeng med Tottenham etter 30 runder.

Alli tilbake

Det startet riktignok positivt mot Southampton. Med sin suspenderte manager Mauricio Pochettino på tribunen, men med yndlingen Dele Alli tilbake på banen for første gang siden 13. januar, bød Alli på en hel-engelsk kombinasjon Spurs-fansen har savnet de siste 55 dagene.

Hans lekre, cirka ti meter lange lobbepasning over Southampton-forsvaret spilte Harry Kane helt fri. Alene med Southampton-keeper Angus Gunn var Tottenhams toppscorer sikker og trillet inn sitt 200. karrieremål.

De er fordelt slik – 164 for Tottenham, fem for Leyton Orient, ni for Millwall og to for Leicester, pluss 20 for England. Kanes jubileumsmål etter 26 minutter så lenge ut til å bli tellende mot Southampton.

Helt frem til vingbacken Valery var heldig da han utlignet i 2. omgang – og med ni minutter igjen satte James Ward-Prowse inn seiersmålet på et lekkert frispark.

Bournemouth med Norges landslagsspiss Joshua King fra start hadde full kontroll borte mot tabelljumbo Huddersfield. King var nære scoring, men ble taklet på målstreken. Han var ikke involvert i noen av scoringene.

