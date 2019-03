MENTOR: Sir Alex Ferguson var Ole Gunnar Solskjærs manager i en årrekke. Her gratuleres han etter sin «testimonial» som United-spiller. Nå har han tatt over gamlesjefens kontor. Foto: ANDREW YATES / AFP

Solskjær om Ferguson-besøk på kontoret: – Det er merkelig

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) avslører det første rådet han fikk av Sir Alex Ferguson (77) etter å ha tatt over som Manchester United-manager.

Publisert: 04.03.19 13:04







I et stort intervju med den amerikanske TV-kanalen NBC Sports, som har rettighetene til Premier League i USA, reflekterer Solskjær rundt hvordan det føles å sitte på kontoret til sin gamle manager.

– Det er merkelig! Når han kommer og besøker meg, så kommer han inn på mitt kontor, som pleide å være hans kontor. Men jeg har så stor respekt for ham. Han har så mye kunnskap. Det finnes ingen bedre å spørre om råd enn ham, sier en lattermild Solskjær.

les også Solskjær med i reklame for sesongkort: – Kan bli rart for barna mine å se det

Han har tidligere uttalt at han synes det har blitt gjort for mye ut av Fergusons besøk på treningsfeltet Carrington, og at han ikke snakker så mye med sin berømte mentor, men avslører hvilket råd han fikk av Ferguson etter å ha fått United-jobben i desember:

– En av de første tingene han sa til meg, var at jeg må sørge for at spillerne setter pris på å komme på jobb, og at støtteapparatet setter pris på å komme på jobb. Det må være et sted der du føler at du kan uttrykke ferdighetene dine, enten det er som et godt menneske eller som fotballspiller. Vi må være sammen her som et lag.

Solskjær-spesial: Sjekk siste nytt om skadekrisen her!

– Prøve å skjule det jeg er elendig til

Solskjær får også spørsmål om hemmeligheten bak sin egen suksess som United-manager: «Hva er det med deg, personlig, som har fått det til å fungere?», spør den amerikanske journalisten.

– Det er ikke mitt spørsmål å svare på, svarer Solskjær ydmykt før han likevel gir et utfyllende svar:

– Jeg er bare meg selv. Det er det jeg alltid har vært som spiller, som trener, som manager og som far. Du må bare ta meg som jeg er. Jeg er elendig på noen ting, jeg er god på noen ting. Jeg prøver å skjule det jeg er elendig til, ved å omgi meg med et utfyllende støtteapparat.

les også United-stjernen fikk heftig kritikk av forgjengerne – nå roses han som Solskjærs beste

– Jeg tror du blir avslørt, uansett hva du gjør her i livet, hvis du prøver å være noen andre. Tidligere i karrieren min, som for eksempel i Cardiff, prøvde jeg å være noen jeg ikke var. Jeg var i et miljø der jeg ikke var så komfortabel. Jeg var ikke vant til det. Dette er et miljø jeg er vant til. Og jeg har ingenting å tape, sier Solskjær.

Lang skadeliste

Så langt har han ikke tapt stort heller: Ett tap, hjemme mot PSG, er Solskjærs eneste virkelige feilskjær etter 16 kamper. Resten av kampene har resultert i 13 seirer og to uavgjort.

Onsdag kveld står han overfor sin største utfordring så langt i United-eventyret: å snu 0–2 til avansement borte mot PSG i Champions League, med en skadeliste som nesten er like lang som antall seirer han har tatt i jobben så langt.

Paul Pogba (suspendert), Alexis Sánchez, Anthony Martial, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Ander Herrera, Juan Mata, Antonio Valencia, Matteo Darmian og Phil Jones er alle ute mot pariserne.