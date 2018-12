TAKKET FANSEN: Ole Gunnar Solskjær feirer 3–1-seieren over Huddersfield på Old Trafford, der han ble hyllet av 75.000 tilskuere. Foto: Martin Rickett / AP

Rørt Solskjær til VG: – Håper familien min er stolt av meg

FOTBALL 2018-12-26T18:22:49Z

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Huddersfield 3–1) Foran kona Silje og deres tre barn – samt nesten 75.000 tilskuere – fikk Ole Gunnar Solskjær (45) en perfekt start på sin karriere som Manchester United-manager på Old Trafford. Så fikk han endelig tid til å møte Sir Alex Ferguson (76) igjen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 26.12.18 19:22 Oppdatert: 26.12.18 19:42

– Det var ekstra spesielt. Jeg håper familien min er stolt av meg, sier Ole Gunnar Solskjær til VG på pressekonferansen etter sin første kamp – og seier – som Manchester United-trener på Old Trafford .

Nordmannen lot pressen vente lenge før han dukket opp i pressekonferanse-rommet en drøy time etter kampslutt. Men han hadde gyldig grunn: Et møte med sin mentor Sir Alex Ferguson, eller «sjefen», som han kaller den legendariske 76-åringen.

Etter åtte minutter på podiet foran presse fra hele verden, tok Solskjær seg tid til 30 sekunder på norsk med de oppmøtte journalistene fra hjemlandet. «Bare helt kjapt, sjefen venter på meg», bedyret han.

– Jeg har vært med ham nå. Det var derfor jeg var så sen. Han venter på meg nå også, sier Solskjær til VG.

– Kan du si noe mer om hva dere har snakket om?

– Nei da, det kan vi ta oss imellom, sier han før han forsvinner tilbake til Ferguson, kanskje for å snakke om noen av disse høydepunktene:

– En stor dag jeg aldri kommer til å glemme

Ti år og nesten fem måneder etter at han, i en «testimonial» -kamp mot Espanyol, ble takket av som Manchester United-spiller på Old Trafford, var Solskjær andre juledag 2018 tilbake i hovedrollen på sin gamle storstue, nå som manager. Han ble tatt imot med et gigantisk jubelbrøl da han entret matten like før kampstart, og ble hyllet med sang etter 3–1-seieren.

– Jeg synes jeg var overraskende rolig. Guttene har roet meg ned raskt. Når du stoler på laget du sender utpå banen og bare kan fokusere på kampen, så er du ikke så anspent, sier Solskjær, som riktignok ikke var helt upåvirket av stundens storhet.

– Det var spesielt å gå ut der og høre publikum synge sangen min. Vanligvis pleide de å begynne hvis jeg scoret et mål eller noe sånt, men nå begynte de med en gang. Det er rørende, og det gjør meg veldig stolt, sier 45-åringen fra Kristiansund.

Han sendte deretter en hilsen til både sin nærmeste familie på tribunen og «de som satt og så på TV hjemme i Norge».

– Den beste fansen i verden. Jeg har et så fantastisk forhold til dem. Familien oppe i boksen min kjente kanskje mer på følelsene enn meg. Jeg var så fokusert på kampen, sier han.

– Det var en stor dag som jeg aldri i verden kommer til å glemme, oppsummerer Solskjær overfor VG.

Wagner: – Spiller med stor frihet

Han fikk også med seg noen lovord fra Huddersfield-manager David Wagner.

– Vi så nok en gang at de spiller med stor frihet. De er flinke til å spille ballen gjennom på riktig tidspunkt. De satte oss under enormt press i første omgang. De spiller med frihet og har fortsatt spillere i verdensklasse, svarer Wagner på VGs spørsmål om hvilken innvirkning han mener Solskjær har hatt på Manchester United siden han tok over.

Den tyske manageren understreker også hvilken fordel det kan være å stille med en helt ny sjef på sidelinjen, for han innrømmer at det ville vært helt annerledes å forberede seg til en kamp mot Manchester United hvis José Mourinho fortsatt var sjef.

– Vi hadde ingenting å snakke om. Vi hadde bare Cardiff-kampen, men det er et lag som har sin egen stil. Vi hadde ingenting å gå ut ifra da vi skulle forberede kampen, sier han.