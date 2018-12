GLADE DAGER: Ole Gunnar Solskjær takker Paul Pogba etter 3–1-seieren over Huddersfield. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Slik har Solskjær fått superstjernen Pogba til å skinne igjen

MANCHESTER (VG) Én mann symboliserer Manchester Uniteds forvandling under Ole Gunnar Solskjær (45) mer enn noen annen. Han heter Paul Pogba (25).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 27.12.18 13:46

Den franske verdensmesteren ble benket i de tre siste Premier League -kampene under José Mourinho og skal ha vært eks-managerens største motstander i garderoben på Old Trafford.

Pogba klarte sjelden å få utløp for sitt fulle potensial under portugiseren, han uttrykte tidligere denne høsten at han ønsket seg en mer offensiv spillestil, bilder fra treningsfeltet avslørte et iskaldt forhold til sjefen , og det hele toppet seg da midtbanestjernen – angivelig ved et uhell – publiserte et småfrekt Instagram-bilde like etter at Mourinho hadde fått sparken:

Etter at Ole Gunnar Solskjær overtok sjefsstolen etter Mourinho, har Pogba-pipen fått en helt annen lyd. 25-åringen har vært banens beste spiller i de to første kampene under nordmannen: Først leverte han to målgivende pasninger og var involvert i nesten alt mot Cardiff, så scoret han to flotte mål mot Huddersfield.

– Ingen ego-konkurranse

– Han er utvilsomt lykkeligere. Det som har vært like talende som assistene og målene hans, er reaksjonen hans til noen av Solskjærs instruksjoner. Han nikker anerkjennende og åpner opp hånden for å gi Solskjær en «high five», sier journalisten Samuel Luckhurst, som er «chief Manchester United writer» for avisen Manchester Evening News, til VG.

United-eksperten mener Solskjær har en personlighet som passer Pogba mye bedre enn Mourinho gjorde.

– Solskjær er av natur en rolig figur, og det er usannsynlig at han noensinne kommer til å «miste garderoben», ettersom han er en så elskverdig personlighet. Det finnes ingen ego-konkurranse mellom ham og Pogba slik det var med Mourinho, som var en del av grunnen til at de gnisset mot hverandre som sandpapir, sier Luckhurst.

Tidligere Manchester United-spiller Phil Neville understreker også Pogbas endring under Solskjær.

– Han har hatt 18 skuffende, grusomme måneder på klubblaget fordi han kom på kant med Mourinho. Nå ser det ut til at han har sluppet løs fra lenkene og spiller med frihet og arroganse. Pasningsspillet hans er tilbake på sitt beste, sier Neville på BBC-programmet «Match of the Day».

Solskjær: – Den Paul jeg kjenner

Solskjær fikk naturlig nok mange spørsmål om Pogbas «forvandling» etter de to målene franskmannen scoret mot Huddersfield, en kamp der han i tillegg fikk den sjeldne toppscoren 10 hos statistikk-nettstedet WhoScored, som viser at franskmannen også hadde tre nøkkelpasninger, fire skudd på mål, fire driblinger og tre brudd i løpet av kampen.

På spørsmål om han har hatt noen spesielle samtaler med Pogba de siste dagene, svarer den norske United-sjefen:

– Jeg prøver å få så mye tid som mulig med hver spiller. Paul er en av de som virkelig koser seg nå. Han la opp til to eller tre mål sist, denne gangen scoret han to selv. Jeg tror han nyter dette.

De britiske avisene var torsdag morgen også veldig opptatt av Pogbas oppblomstring under Solskjær:

Solskjær kjenner godt til Pogba ettersom han tidligere har vært treneren hans på Uniteds reservelag, og nordmannen har uttalt at han ønsker å bygge laget rundt franskmannen.

– Dette er den Paul jeg kjenner, det er den Paul jeg har kjent siden han var på reserve- og ungdomslaget. Han har alltid vært en glad gutt, han har alltid hatt et stort smil på ansiktet, sier Solskjær, som ga sin største stjerne en stor klem på Old Trafford-gresset etter onsdagens kamp.