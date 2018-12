FOR EN START! Ole Gunnar Solskjær jubler etter 5-1 i sin første kamp som Manchester United-manager. Foto: REBECCA NADEN / X03075

En fest med et historisk sus

FOTBALL 2018-12-22

Det er grenser for hva Ole Gunnar Solskjær (45) har rukket på to og en halv dag som manager, men Manchester Uniteds stjernegalleri rakk å se mer sprudlende ut enn på to og et halvt år.

Publisert: 22.12.18

I hvert fall føles det slik, selv om man kanskje er litt blendet av hvor ynkelig det har sett ut tidligere i sesongen.

I Cardiff var det selvtillit, trøkk, lek med ballen, risiko i spillet, målgivende fra utskjelte Paul Pogba, gjenvinninger høyt i banen, herlige langskudd, hælspark, defensiv disiplin, færre touch, høyere tempo, humør. Det var oppdrag utført på Ole Gunnar Solskjærs første store dag.

Hans spillere hadde det morsomt, ikke bundet på føttene av traust og forsiktig defensiv Mourinho-fotball. Tauene var løsnet.

Nå er det også grenser for hvor tunge konklusjoner man skal trekke etter 5-1 over et av Premier Leagues svakeste lag, men Cardiff hadde vunnet fire av sine fem siste hjemme, og det er første gang siden møtet Watford i november i fjor at Manchester United scorer tre mål i samme omgang.

Det er også fem og et halvt år siden de sist scoret fem i én kamp, i Alex Fergusons siste som manager. Eleven overtok eleven stafettpinnen med en gang. Det var rett og slett historisk sus over denne vanvittige åpningsfesten til Solskjær.

– Jeg er ikke så opptatt av motstanderen. Vi er Manchester United, vi skal spille på vår måte, sa Ole Gunnar Solskjær før kampen og hørtes ut som et Ferguson-ekko.

«Ole’s at the wheel, tell me how good does it feel», sang supporterne i sin nykomponerte sang, og det gikk bare to minutter og 58 sekunder før det føltes veldig godt at nordmannen har overtatt rattet.

United tok tak i en tøff bortekamp mot en fysisk sterk motstander med en gang. Selvsagt kan man si at det er litt tilfeldig at Marcus Rashford banker inn et frispark fra langt hold, men det var det ikke da Martial, Pogba og Lingard lekte seg gjennom med en berøring hver, og Martial fikset 3-1 rett etter Cardiffs billige redusering. Trolig var det sesongens vakreste United-scoring, og like viktig: Spillerne viste ingen svakheter etter baklengsmålet, tok tak i kampen med en gang igjen og Martials mål fjernet all spenning.

Stemningen blant Uniteds fantastiske bortesupportere fortalte det meste. Ashley Young og Luke Shaw fosset frem på hver sin kant, og man kunne ane konturene av fotball på «The United Way». Det vil være risikabelt mot bedre motstand, men det er slik Solskjær ønsker at Manchester United skal spille fotball. Paul Pogba fikk styre på midten, og selv om han ikke gjorde alt rett, var det nok til at dette minnet om et vendepunkt i hans slitsomme sesong.

Solskjær har det meste å vinne de neste seks månedene, siden United har vært så elendige. Etter Chelseas nederlag er det nå «bare» åtte poeng opp til fjerdeplassen som gir Champions League-plass.

Men Solskjær har også en del å tape: For det første fordi han kommer med et tungt nedrykksrykte fra tiden i Cardiff, og en ny nedtur i United vil gjøre at hans muligheter til å fortsette i klubben forsvinner, samt at sjansene til eventuelt å få jobb i en annen stor klubb minsker betraktelig.

For det andre fordi han ikke har muligheten til å jobbe som de andre toppmanagerne i England, Guardiola, Klopp, Emery, Pochettino og Sarri. De har langtidskontrakter, tålmodighet og ro.

For Solskjær haster det voldsomt. En elendig start ville derfor vært drepen for ham, og denne triumfen er verdt mye mer enn tre poeng.

Nesten glemt er det at Pep Guardiola langt på vei mislyktes i sin første sesong i City: Ingen triumfer, ut i 8-delsfinalen i Champions League og en skuffende tredjeplass i ligaen, der Champions League-plassen for neste sesong først ble sikret i siste serierunde. Guardiola hadde all verdens penger, men gjentok at han trengte tid og ble hørt.

Det er heller ikke mange som tenker på at det ble en svak åttendeplass i Jürgen Klopps første Liverpool-sesong, selv om det bare var spilt syv kamper da han overtok og Liverpool ikke lå langt bak «topp fire». Liverpool endte bak lag som Southampton og West Ham, og tap i Europa League-finalen mot Sevilla gjorde at det ikke engang ble europacupspill i hans andre sesong. Men tyskeren fikk tid.

Ole Gunnar Solskjær har hverken tid til å bygge opp noe, eller i oppgave å gjøre det. Hans oppdrag er annerledes. Han skal redde sesongen. Her handler det nesten like mye om å få opp stemningen i og rundt klubben, som å skape toppresultater. Solskjær skal skape et bedre fundament for fremtiden.

Ingen må tro at dette kommer til å gå av seg selv i de neste kampene. Manchester United er ikke bedre enn at Ole Gunnar Solskjær har en enorm oppgave foran seg, men denne kvelden gir ham verdifull autoritet å bygge videre på.

Og denne kvelden fortjener han å nyte.