ØNSKET: Molde vil kjøpe Ola Brynhildsen, som her feirer scoring mot Lillestrøm sist sesong. Foto: NTB scanpix

Molde med flere bud på Stabæk-talentet Ola Brynhildsen

FOTBALL 2018-12-30T21:02:47Z

Før jul la Molde inn sitt hittil siste bud på Ola Brynhildsen (19). Romsdalingene skal ha tilbudt i underkant av 3,5 millioner kroner, men Stabæk sa nei.

Publisert: 30.12.18 22:02 Oppdatert: 30.12.18 22:21

Det får VG opplyst fra informert hold.

Det er vikarierende Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær som skal ha fått øynene opp for Brynhildsen før sommeren. Nå har interessen resultert i flere bud, og det er ventet at Molde vil prøve seg igjen.

– Jeg vet at det har vært interesse, men ikke så mye mer enn det, sier Brynhildsen til VG.

Les også: Strømsgodset med 10-millionerskrav for Ulland Andersen til Molde

Skal spille U20-VM

Brynhildsen slo gjennom i Eliteserien med to scoringer på to kamper fra start på tampen av 2017-sesongen. I år noterte den hurtige angriperen seg for fire nye mål, samtidig som han bidro til å kvalifisere Norge til U20-VM.

Etter det VG forstår, ønsker Stabæk i utgangspunktet å beholde Brynhildsen til etter mesterskapet som spilles i mai og juni 2019. For med en god prestasjon, vil markedsverdien kunne stige.

– Jeg velger å forholde meg til kontrakten jeg har som sier at jeg er Stabæk-spiller ut juni 2020, så lar jeg faren min ta seg av henvendelser og prat med styret, forteller 19-åringen.

Pappa og rådgiver Rune Brynhildsen ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

– Det har vært såpass mange henvendelser fra klubber og agenter det siste halve året, at jeg overlater til klubbene å kommentere hva som er fakta og frieri, sier Brynhildsen senior.

Bergs dilemma

Inge André Olsen er sportssjef i Stabæk. Han har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser gjennom helgen.

Konfrontert med VGs opplysninger om Moldes interesse for Brynhildsen, uttaler trener Henning Berg følgende:

– Det kan godt hende. Det er en god fotballspiller. Men Molde pleier ikke å betale så mye for norske spillere. Det kommer også et U20-VM til sommeren som er et veldig fint utstillingsvindu, sier Berg under VGs besøk hjemme i Manchester i forbindelse med Uniteds ansettelse av Solskjær som manager .

– Hva tenker du om overgangsmarkedet fremover?

– For en liten klubb som Stabæk ... Hvis det kommer gode bud på noen av våre beste spillere, så blir dem solgt. Det er det ingen som helst tvil om. Så må vi se hva vi skal hente for å forsterke troppen. Vi ser alltid etter spillere, men vi har ikke så mye penger. Vi må bruke våre unge spillere, utvikle dem og fortsette den jobben, sier Berg.

Molde-direktør Øystein Neerland gjorde det klart overfor VG fredag kveld at han ikke ønsker å kommentere hvilke manøvrer klubben foretar seg på overgangsmarkedet.

– Jeg kommenterer ikke pågående spillerlogistikk, de spillerne vi eventuelt har lagt inn bud på eller de vi ikke har lagt inn bud på, skrev Neerland .