Kilder til VG: Horneland sa nei til Rosenborg

Hovedtrener Eirik Horneland (43) har gitt Rosenborg beskjed om at han ønsker å bli i FK Haugesund, får VG opplyst fra informert hold.

FKH-treneren, som har vært i diskusjoner med Rosenborg den seneste tiden, har ifølge VGs opplysninger nå takket nei til en henvendelse om en trenerrolle på Lerkendal.

Med mindre det skjer en uventet utvikling i saken, blir Horneland dermed værende på Haugalandet. Hans sterke tro på klubbens prosjekt skal være en av nøkkelårsakene til at han – i hvert fall i denne omgang – ser ut til å fortsette i FKH.

Sportslig leder Jostein Grindhaug ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger. Horneland har ikke besvart VGs henvendelse.

Styreleder utelukker overgang

VG skrev tidligere denne uken at FKHs hovedtrener var aktuell som hovedtrener for RBK frem til sommeren – og deretter i tospann med danske Kasper Hjulmand .

Under FKHs julelunsj, gjengitt av Haugesunds Avis , slår Nesheim fast at Horneland blir i klubben.

– Han blir hos oss. Han skal ingen plass, understreker styreleder Nesheim overfor VG om treneren som nylig skrev under på en ny treårskontrakt med haugalendingene.

Assistenten bekrefter kontakt

Samtidig bekrefter Hornelands assistenttrener at han har hatt kontakt med Rosenborg.

Det skal Horneland selv ha fortalt Karl Oskar Emberland.

– Eirik er åpen med meg om hva han tenker, sa Emberland under tilstelningen i Haugesund torsdag.

Emberland mener også at Hornelands filosofi ikke nødvendigvis passer helt perfekt med Rosenborg sin.

– Det er ting i Eirik tankegods som ikke passer i RBK. Men det er en anerkjennelse for jobben som er gjort i FKH at de har tatt kontakt. Og når Rosenborg tar kontakt med Eirik, så må han reflektere over om han passer inn der.

RBK-Bjørnebye: – Vi er i rute

Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, vil på sin side si minst mulig om trenerspørsmålet.

– Jeg kan ikke kommentere noe rundt trenersituasjonen, sier Bjørnebye til VG etter å ha fått videreformidlet Horneland-nyheten fra Haugesund.

– Hvordan går arbeidet med å få på plass en ny trener?

– Det går bra. Vi er i rute. Vi jobber etter en plan og strategi som vi har lagt, sier Rosenborgs sportslige leder.