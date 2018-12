Historisk svak gruppespill-innsats fra Rosenborg

(RB Leipzig - Rosenborg 1–1) I 1995 kvalifiserte Rosenborg seg for sitt aller første gruppespill i Europa. Siden den gang har det blitt 18 totalt. Aldri har de prestert så svakt som denne høsten - til tross for at de tok et sterkt poeng i Tyskland.

Rosenborgs håp om videre avansement var knust lenge før de reiste til det gamle Øst-Tyskland for å spille den avsluttende kampen mot RasenBallsport (som direkte kan oversettes til gressballsport) Leipzig.

De hadde heder og ære å spille for. Og det å ikke stå igjen i historiebøkene med blodrød skrift.

For aldri har Rosenborg sanket så få poeng i de to gjeveste turneringene, etter at de debuterte i Champions League-gruppespillet i 1995. Det er 18 gruppespill totalt.

I 1999 spilte de to gruppespill i Champions League, og de fikk elleve poeng i det første, ett i det andre. Men ett poeng i turneringens innledende gruppespill har de aldri «prestert» før.

– Resultatmessig er det selvfølgelig for dårlig, og prestasjonsmessig litt for dårlig. Det er jo ikke det at vi mener at vi har gjort det så bra i dette gruppespillet. Men vi har spilt mot veldig gode lag, poengterer styreleder Ivar Koteng.

I sesonger med ett gruppespill i turneringen, er det svakeste resultatet to poeng, ved tre forskjellige anledninger (se faktaboks).

Rosenborgs poeng i Europa-gruppespill: Champions League: 1995/96: 6 poeng. 1996/97: 9 poeng. 1997/98: 11 poeng. 1998/99: 8 poeng. 1999/00: 11 poeng i gruppespill 1, 1 poeng i gruppespill 2. 2000/01: 8 poeng. 2001/02: 4 poeng. 2002/03: 4 poeng. 2004/05: 2 poeng: 2005/06: 4 poeng. 2007/08: 7 poeng. 2008/09 (UEFA-cupen, fire kamper spilt) : 2 poeng. Europa League: 2010/11: 3 poeng. 2012/13: 6 poeng. 2015/16: 2 poeng. 2017/18: 4 poeng. 2018/19: 1 poeng.

– Viktig læring

Tidligere Rosenborg-spiller, assistenttrener og hovedtrener, Ola By Rise, mener årets resultater viser at Rosenborg ikke klarte å holde nivået i Europa League.

Men han påpeker at det var mange år med prøving og feiling før trønderne endelig klarte å kvalifisere seg for gruppespill i Champions League i 1995, på slutten av hans aktive karriere.

– De er nødt til å spille på seg erfaring. Dette er en generasjon uten altfor mye av dette i Europa. De får med seg en positiv opplevelse med et sterkt uavgjort-resultat i siste kamp, og har fått god læring, nå må de jobbe videre. Det viktige er å komme seg til gruppespill hvert eneste år, i første omgang får man glemme Champions League. Dette året har vist at Europa League er en mer enn stor nok utfordring, forklarer By Rise til VG.

Reginiussen reddet poenget

Det var spill mot et mål fra start i Leipzig. Spiss Jean-Kevin Augustin skuslet bort to store muligheter, mens makker Matheus Cunha ble stoppet av André Hansen som igjen viste sin klasse.

Like før pause måtte årets spiller i Eliteserien ha hjelp av metallet, da kaptein Willi Orban headet i tverrliggeren på et hjørnespark.

Og like etter intermezzoet kom den forløsende scoringen for de røde oksene. Matheus Cunha fikk ballen like utenfor feltet, klinket til med et langskudd - som gikk via Tore Reginiussen og utenfor rekkevidden til André Hansen.

Like før slutt skulle de imidlertid sikre sesongens første Europa League-poeng. Rosenborg gjennomførte et aldeles praktfullt angrep, Birger Meling tok en legger tofotsfinte og slo inn foran mål, og Tore Reginiussen kriget inn utligningen.

– Selvfølgelig er det en veldig hyggelig og bra avslutning, og den beste kampen vår i gruppespillet, oppsummerer styrelederen i den mektige klubben.

Resultatet betyr lite for Rosenborg, men RB Leipzig er ute av turneringen. De var avhengige av seier mot trønderne, og hjelp fra navnebroren i Salzburg. Kun sistnevnte skjedde, og Celtic-fansen hyller nå Rosenborg for deres bidrag til deres avansement.

Så helt poengløse ble Rosenborg i det minst ikke.