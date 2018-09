Her koker det over for Lehne Olsen: - Bare å beklage

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Vålerenga 0-1) Thomas Lehne Olsen (27) var ikke nådig mot assistentdommeren etter å ha blitt avblåst for nok en offside. Etterpå beklaget han raseriutbruddet.

Publisert: 02.09.18 21:14 Oppdatert: 02.09.18 22:51

Det var rett før pause, på stillingen 1-0 til Vålerenga, at LSK-spissen gikk i bakken og trodde han skulle få straffe. Men istedenfor å gi hjemmelaget sjansen til å utligne i derbyet mot Vålerenga, blåste dommer Tom Harald Hagen i favør Oslo-laget.

Hans assistentdommer hadde nemlig vinket med flagget. LSK-spissen ble avblåst for en marginal offside.

Det fikk Thomas Lehne Olsen, omtalt som «annulleringskongen» på grunn av sine mange avblåste scoringer, til å rase.

– Linjedommeren må begynne å følge med. Jeg er drittlei, igjen. Nå må han begynne å følge med. Jævla dommer-f**n, utbrøt han på direkten til Eurosport i pausen.

Etter kampslutt og foran en samlet presse var det en mer fattet Lehne Olsen som snakket.

– Det er frustrasjon midt i kampen der. Det er bare å beklage. Jeg tror ikke vi skal skylde på dommeren, sier han, og svarer «det blir opp til andre å avgjøre» på spørsmål om han tror han blir utestengt som følge av raseriutbruddet.

John Arne Riise, mannen med flest norske kamper for herrelandslaget gjennom tidene, ble i sin tid straffet med to kampers karantene for å ha rast mot dommer Trond Ivar Døvle i 2016 . Det så slik ut...

På sin Twitter-konto gir Riise uttrykk for at han tror Lehne Olsen må sone karantene for sitt utbrudd.

Dommersjef Terje Hauge skriver i en sms til VG at Lehne Olsen bør konsentrere seg om egne og LSKs prestasjoner.

– Assistentdommer tar hårfine og riktige avgjørelser i 1. omgang, konstaterer han, og ber VG ta kontakt med NFFs juridiske avdeling hva angår mulige konsekvenser.

Søndag kveld har ikke Espen Auberg, leder for NFFs juridiske seksjon, besvart VGs henvendelse, men det er ikke første gang Eliteserie-dommerne har fått kjørt seg i år. Husker du dette elleville Bamba-intervjuet?

På den andre siden sto en særdeles glad Bård Finne. Frisparket hans fra 18 meter kunne ikke blitt satt bedre. Med sin høyre støvel skrudde han ballen i krysset.

– Drømmetreff, konstaterte Finne i pausen, og la på at det var «deilig, deilig».

Det holdt også til seier, og med tre nye poeng står Vålerenga med 33 poeng etter 21 av 30 runder. LSK har på sin side 19, like mange som Stabæk på playoff-plass og to over Start på direkte nedrykk.