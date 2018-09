Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Lillestrøms nye helt kan forsvinne: – Interesse fra mange land

FOTBALL 2018-09-27T12:17:29Z

Lillestrøms islandske spisshelt Arnór Smárason (30) kan forsvinne like fort som han kom. Agenten hans bekrefter at det er stor interesse fra utlandet.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 27.09.18 14:17

– Det er interesse fra mange land. Jeg var senest på plass på Åråsen i går med et par utenlandske klubber, så det er mange klubber som har øynene på ham, sier agent Fredrik Risp til VG.

Smárason er mye av grunnen til at Lillestrøm fortsatt kan se lyst på nedrykksstriden i Eliteserien: Hans fem mål på syv kamper siden overgangen fra Hammarby har alene skaffet LSK seks verdifulle poeng denne høsten. Mandag kveld avgjorde han skjebnekampen mot Tromsø med en straffescoring.

Men det er på ingen måte gitt at den nye LSK-helten forlenger eventyret i Romerike dersom klubben skulle holde plassen i Eliteserien. Islendingen med 23 A-landskamper på CV-en har nemlig kun kontrakt ut året. Det betyr at han allerede nå står fritt til å forhandle med nye klubber – og signere en kontrakt med hvem han vil fra januar.

VG Live: Her følger du LSKs kvartfinale i cupen mot Bryne

– I utgangspunktet kom han til LSK for å hjelpe laget med å holde plassen. Det er fortsatt oppdraget hans. Etter sesongen gjenstår det å se hva LSK ønsker, og hvilke økonomiske muligheter som finnes. Min jobb som agent er at det skal finnes så mange jobbmuligheter som mulig i desember – januar, sier Risp.

I dette klippet forteller Smárason til Christian Gauseth og Bernt Hulsker at han fortsatt er i tenkeboksen angående LSK-fremtiden:

Avslo millionlønn – har kunstnerskatt

Det skal være klubber fra både Asia og lenger sør i Europa, med langt større økonomiske muskler enn Lillestrøm, som følger Smárasons situasjon tett. Allerede i sommer skal Smárason, ifølge VGs opplysninger, ha fått tilbud om millionlønn etter skatt i Kasakhstan.

LSK har dessuten en skattefordel som gjorde det enklere å signere Smárason denne høsten: Ettersom islendingen signerte en kontrakt på under et halvt år, får han kunstnerskatt på kun 15 prosent ut året. Dersom Lillestrøm skal signere en ny kontrakt med ham, vil de trolig bli nødt til å strekke seg enda lengre økonomisk, ettersom spilleren da vil måtte forholde seg til normale skattesatser.

– Da vi jaktet på Smárason i sommer, kunne vi velge om å få ham eller ikke få ham. Hvis vi skulle naglet ham fast med en lengre kontrakt, så hadde vi ikke fått ham. Det er en grunn til at han bare skrev kontrakt ut året, sier sportssjef Simon Mesfin i LSK.

Han beskriver situasjonen som «uforandret». Foreløpig er nedrykkskampen partenes eneste fokus, deretter vil de diskutere fremtiden når vinteren nærmer seg.

– Kan bikke det riktig vei

– Er det realistisk for Lillestrøm å signere Smárason på en lengre kontrakt?

– Så lenge det var mulig å få ham hit, så må det også være realistiske muligheter til å få ham til å bli. Han har hatt bedre tilbud både sportslig og økonomisk, og det kommer han til å ha etter sesongen, men likevel valgte han Lillestrøm. Det gjør at jeg har en viss tro og et håp om at vi kan få det til, sier Mesfin.

– Han elsker fansen og fansen elsker ham. Sånne ting kan bikke det riktig vei for oss. Men det avhenger av Arnór selv, tillegger en lettet sportssjef morgenen etter den livsviktige 1–0-seieren over Tromsø på Åråsen.

Smárasons agent lukker ingen dører.

– Ut fra hvordan fotballmarkedet er, er ingenting urealistisk. Det ville vært dumt av meg å stenge døren til noen klubber. Han trives veldig godt, og så blir spørsmålet etter sesongen hva slags økonomiske muligheter LSK har å tilby. Den diskusjonen har vi ikke tatt ennå, sier Risp.