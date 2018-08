RUSSISK JUBEL: Zenit-spillerne feirer 8–1-seier og avansement i Europa League. Foto: Dmitri Lovetsky / TT NYHETSBYRÅN

Molde-motstanderens oppsiktsvekkende vei til EL-playoff: Kopierte Real Madrid-bragd

FOTBALL 2018-08-23T08:38:55Z

Zenit St. Petersburg snudde 0-4 til 8-5 i Europa League-kvaliken mot Dinamo Minsk – og sto med det for det største comebacket i turneringen på 33 år.

Publisert: 23.08.18 10:38 Oppdatert: 23.08.18 11:09

Molde er ett hinder unna sin første Europa League-gruppespilldeltakelse siden 2015, der laget kom seg til 16-delsfinalen (tap mot Sevilla).

Denne gang ble laget klart for Europa League-playoff etter komfortable 3–0 over to kamper mot Hibernian , og det eneste som står mellom Molde og EL-gruppespill nå, er russiske Zenit St. Petersburg.

Deres vei til EL-playoff var langt fra like smertefri som Moldes.

I den tredje kvalifiseringsrunden tapte Zenit 0–4 borte mot hviterussiske Dinamo Minsk, og dermed så et avansement rimelig bekmørkt ut for russerne før returkampen på eget gress.

Men på hjemmebane, i et oppgjør som ble spilt for tomme tribuner på grunn av fansens oppførsel i EL-kampen mot RB Leipzig i mars (kastet fakler på banen og kom med rasistiske tilrop), snudde laget kampen.

Det klarte Zenit på tross av et rødt kort på stillingen 2–0 med omkring 20 minutter igjen å spille. Zenit trengte to mål til før ordinær tid - men det fikk de. Dermed gikk kampen til ekstraomganger.

Der scoret Dinamo Minsk først, Zenit utlignet - og fikk straffe snaue fem minutter før slutt. Den ble ekspedert i mål, og to nye mål av VM-helt Artem Dziuba gjorde at Zenit vant kampen 8–1 og tok seg videre til Europa League-playoff med sammenlagtsifrene 8–5.

Ikke siden Real Madrid kom tilbake mot Borussia Mönchengladbach i 1985 (lå under 1–5 fra første kamp i daværende Uefa Cup, vant 4–0 hjemme og videre på bortemål), har noen klart å snu slike sifre i turneringen, ifølge BBC .

