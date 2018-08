ETTERTRAKTET I EUROPA: Toppklubber fra hele Europa har vært ute etter Sander Berge denne sommeren. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Genk-sjef bekrefter to bud på Berge: – Stor utfordring å beholde ham

FOTBALL 2018-08-15T11:25:13Z

Det risikerer å storme rundt ettertraktede Sander Berge (19) og Genk de neste to ukene.

Tonen har endret seg i den belgiske klubben siden våren. Fra å ha vært fast bestemte på ikke å åpne døren for Berge-exit tidligere i sommer, skal ledelsen i Genk gradvis ha åpnet seg for å kunne slippe Asker-gutten likevel.

I mai var Genks sportsdirektør Dimitri De Condé overbevist om at Berge kom til å bli værende i klubben: «Vi beholder ham et år til», fastlo han etter et møte med Sander Berge , agent Morten Wivestad og hovedtrener Philippe Clement.

Nå som det gjenstår to uker av overgangsmarkedet, virker ikke Genk-sjefen like overbevist om at hans norske nøkkelspiller ikke blir solgt.

– Jeg forventer at Sevilla kommer til å gjøre et stort fremstøt. Det blir en stor utfordring å beholde ham, innrømmer De Condé før lagets avreise til Polen for å spille Europa League-kvalifisering mot Lech Poznan.

To bud fra Italia

Overfor VG bekrefter De Condé at klubben har mottatt bud fra to italienske klubber, men at de har avslått begge. Ifølge VGs opplysninger er Fiorentina en av disse klubbene. Den andre er ikke kjent for offentligheten.

– Vi har ikke hørt noe fra Sevilla ennå. Vi vil at Sander skal bli, sier De Condé til VG.

Det er, etter det VG kjenner til, grunn til å tro at den spanske storklubben kan sette inn støtet for Berge i løpet av kort tid. Tirsdag solgte de midtbaneprofil og verdensmester Steven N’Zonzi til AS Roma for rundt 30 millioner euro, men Sevillas store interesse for Berge skal ikke ha vært avhengig av dette salget.

Het i England

Spanjolene skal begynne å øyne en god mulighet nå som det engelske overgangsvinduet, der flere toppklubber i Premier League hadde Berge på blokken tett inn mot fristen, er stengt. Torsdag kveld stenger også det italienske overgangsvinduet, og det er for øyeblikket lite som tyder på at nordmannen skal havne der innen den tid.

Det har også vært en viss interesse for Berge fra klubber i Frankrike, som Bordeaux og Lyon, der overgangsvinduet er åpent til slutten av august, som i Spania.

Men foreløpig tyder det meste på at Sevilla, som har fulgt Berge tett i tre strake overgangsvinduer, fortsatt er i førersetet.

Ungguttens prestasjoner på sensommeren har i hvert fall ikke kjølnet interessen: Berge ble blant annet kåret til banens beste spiller av avisen HLN i Europa League-kvalifiseringen mot Lech Poznan torsdag. «Outstanding», skrev avisen om Berge.