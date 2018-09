COOL NOK: Rini Coolen under Europa League-play offen mot Shkendija på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

RBK-Coolen: - Kåre en av dem som brydde seg om meg

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs Rini Coolen (51) vet hva det vil si å havne i konflikt med arbeidsgiveren. Han tok gamleklubben i Australia til retten – og ble tilkjent rundt 2,5 millioner kroner.

Da Kåre Ingebrigtsen overraskende måtte gå i Rosenborg, var Rini Coolen posisjonert for et internt opprykk.

Han fikk jobben som midlertidig RBK-trener, og gode resultater gjør at nederlenderen nå ligger godt an til å få jobben permanent.

Coolen har tatt RBK til Europa League, og står med syv seire, tre uavgjorte og kun ett tap som Rosenborg-trener.

– Jeg feiret ikke. Jeg jobbet tett med Kåre som akademisjef, og han var blant dem som virkelig brydde seg om meg i den rollen. Så det var en overraskelse for meg også, forteller Coolen til VG.

Eksotisk CV

Det har gått over en måned siden Ingebrigtsen-sparkingen når VG møter Coolen i Trondheim. Etter en periode med mye bråk, snakkes det igjen om litt nye tider på Brakka. Energien er tilbake, smilene sitter litt løsere.

Resultatene har også vært gode.

– Det var ikke vanskelig å si ja. Grunnen til det: Jeg jobber i denne klubben, og jeg må hjelpe der jeg kan. Jeg har snakket med Kåre om det etterpå. Det er sånn det er å være hovedtrener, men det var veldig skuffende for alle som jobbet tett med ham. Han er en veldig god person, og en veldig god trener, sier Coolen.

Han har en småeksotisk, og litt kaotisk, trener-CV som inneholder jobber for Twente (hovedtrener og akademi), Adelaide i Australia (hovedtrener), Aruba (landslagssjef) og Al Shabab i Dubai (assistent).

– Jeg har reiste mye og har hatt forskjellige roller – som akademisjef, hovedtrener og landslagssjef. Australia var veldig varmt. Aruba, som er en del av Nederland, var veldig spennende, men det var på et annet nivå. Det var også fint å være i Dubai ett år, men jeg så virkelig frem til å jobbe for Rosenborg da de tok kontakt.

I bitter konflikt

Australia-eventyret endte ikke bra for nederlenderen. I hvert fall ikke sportslig. Han saksøkte klubben for over 10 millioner kroner da han fikk sparken i sitt første kontraktsår av en ny fireårskontrakt. Det endte med at klubben måtte betale ham rundt 2,5 millioner kroner, ifølge Herald Sun.

– Det startet veldig bra og seks-syv måneder inn i sesongen fikk klubben nye eiere som ville at jeg skulle signere for fire år. Jeg var ikke helt overbevist, for familien var her bare for en kort periode. Vi snakket om det, og det endte med at jeg skrev under. Så skjedde det plutselig ting. Klubben vil gå i en ny retning, og det gjorde livet mitt surt.

– Grunnen til at jeg tok dem til retten var at jeg ville sikre rettighetene mine. Det som skjedde var ikke rettferdig. Jeg kjempet til siste slutt, og vant den saken, sier Coolen, som tross den triste avskjeden har veldig gode minner fra tiden i Australia.

Mener han passer i RBK

Trenerjobben i Twente er nok den som minner ham mest om den jobben han har nå. En klubb på omtrent samme størrelse, og med en filosofi som minner om de rosenborgske læresetningene.

– Men Rosenborg er en større klubb for øyeblikket. Det er en toppklubb i Europa. Det er derfor jeg er stolt av å være en del av dette, sier han.

Målet for denne sesongen er suksess i Europa og seriegull. Den første målsetningen, om deltagelse i Europa League, er allerede i boks. Han håper det er godt nok til at han får fortsette som hovedtrener.

– Filosofien min passer veldig godt her i Rosenborg, ellers hadde jeg aldri blitt sjef for akademiet her. Klubbens verdier og spillestilen er veldig lik det jeg er vant med fra Nederland.

– Det følger en god del krav med det å være Rosenborg-trener, og det er nesten et folkekrav å spille 4-3-3. Hva tenker du om det?

– Jeg ønsker det samme, men det er forskjellige måter å gjøre det på. 4-3-3 kan spilles med én offensiv midtbanespillere og to «sittende», eller én dyp og to indreløpere. Vi må sørge for å bli mer fleksible. Det viktigste er å være tro mot prinsippene – hvordan vi skal angripe og hvordan vi skal skape overtall og skape mange sjanser.

– Hvordan skal du gjøre RBK enda bedre?

– Det handler ikke bare om meg, men hele teamet og spillergruppen. Hver diskuterer vi i detalj hva vi kan gjøre bedre. Vi dominerer de fleste kampene, men vi slipper oss ned i perioder, noe som er ok, men vi må også se hvor vi kan forbedre oss. Jeg mener vi har en del å gå på når det gjelder valg med ball, ikke minst når vi er litt slitne.