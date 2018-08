– FÅR FORTSETTE: José Mourinho får ifølge Manchester Evening News fortsette som manager i Manchester United. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Manchester-avis: United har ingen planer om å sparke Mourinho

FOTBALL 2018-08-28

Mye klaging, en svak start på sesongen og mye støy til tross: José Mourinho (55) sitter enn så lenge trygt i jobben som manager for Manchester United.

28.08.18

Det melder velinformerte Manchester Evening News , som følger Manchester United tett.

José Mourinho har vært en stor snakkis hele sommeren, og det ble ikke mindre støy rundt portugiseren etter mandagens ydmykende tap .

Da gjorde Tottenham Drømmenes Teater til en marerittarena å være på for Manchester United, og hvorfor kan du se i videovinduet under:

Sitter trygt

Det ble enda mer oppstyr rundt Mourinho etter at han forlot påfølgende pressekonferanse tidlig – tilsynelatende riktig så irritert.

Det er et annet opptrinn du kan se i videovinduet under.

På grunn av dette har spørsmålet på alles lepper vært følgende: Vil Manchester United kvitte seg med Mourinho?

Nei, det kommer ikke til å skje, melder Manchester Evening News.

Avisen skriver at direktør i klubben, Ed Woodward, føler seg trygg på at Mourinho kan få laget på rett kjøl, etter å ha tatt tre poeng på sesongens første tre kamper. Mourinho skrev under på en ny kontrakt med de røde djevlene i januar, en kontrakt som holder ham på Old Trafford til 2020.

Woodward er for øvrig også en mann mange er svært kritiske til. Det var ganske tydelig i VGs spesialsending om José Mourinho og Manchester United:

Har ikke mistet garderoben

Arbeidsledige Zinédine Zidane er blant dem som nevnes som en mulig Mourinho-erstatter, og det samme er tidligere Chelsea-sjef Antonio Conte. Enn så lenge ser det imidlertid ut som Manchester United sitter stille i båten, selv om Kasper Wikestad uttalte til VG tidligere tirsdag at «timeglasset renner» .

En av grunnene til at Mourinho angivelig sitter trygt er at han fortsatt har spillernes tillit, ifølge Manchester Evening News. Det meldte Mourinho selv i et intervju med Sky Sports etter kampen i går.

– Laget er ikke forent uten manageren, sa han.

Dette understrekes også av Luke Shaws kommentarer i kjølvannet av 0–3-tapet for Spurs. Venstrebacken, som ikke har nytt all verdens tillit hos Mourinho, sier at samholdet i spillergruppen er veldig bra.

En annen med erfaring som back i Manchester United – Gary Neville – oppfordrer Woodward til å beholde Mourinho i sin podkast på Sky Sports.

– Mitt ærlige syn på saken er det at Ed Woodward ga ham (Mourinho) en ny kontrakt forrige sesong, for bare syv eller åtte måneder siden. Den kontrakten bør han få fullføre mens han utfører jobben sin.

– Man kan ikke bare skifte ut managere, fortsetter Neville.

Enn så lenge, ser det ut til at Neville blir hørt, og at Manchester United beholder sin portugisiske manager.