NY REKORD: 10 413 billetter var solgt til 2.divisjonskampen mellom Moss og Fredrikstad. Ellevilt! Foto: HARRY JOHANSSON, FREDRIKSTAD BLAD

Over 10.000 på 2. divisjonskamp i Fredrikstad: - En fotballgal by

Publisert: 12.08.18 19:38 Oppdatert: 12.08.18 20:33

FOTBALL 2018-08-12T17:38:48Z

FREDRIKSTAD: (Fredrikstad - Moss 3–0) Lokalderbyet mellom Fredrikstad og Moss trakk over 10 000 tilskuere. Det er ny publikumsrekord på nivå tre i norsk fotball.

For selv om den tradisjonsrike fotballklubben fra Fredrikstad har en publikumsrekord på 15 534 tilskuere fra en kamp mot Larvik Turn tilbake i 1956 (på Gamle Fredrikstad stadion), hadde aldri klubben med ni seriemesterskap, elleve NM-gull og syv NM-sølv klart å notere seg for over 10 000 tilskuere på en kamp spilt på nivå tre før.

Før søndag 12.august 2018. 10 413 var innenfor portene, det er sletting av den forrige rekorden, som også innehas av Fredrikstad, på 7013 tilskuere fra 2002.

– Jeg tror at man kan bruke ordet ekstremt. Jeg fikk litt følelse av Stockholms-derby i dag. Det syder i byen, folk har en lidenskap som er veldig gøy. De er kreative, synger og det er trykk på tribunen, sier FFK-trener Per Mathias Høgmo til VG.

– En fotballgal by

– Det er en fotballgal by, det er så mye lidenskap her, forklarer FFK-spiller Rocky Leckaj til VG.

Leckaj scoret et av målene i 3–0-seieren. Han feiret sin scoring foran bortesupporterne fra Moss

– Det var så mye følelser, der og da tok bare følelsene over, det var ikke noe mer enn det. Det var utrolig morsomt å spille i dag, det burde vært slik hver helg, sa Leckaj til VG.

Andreas Aalbu og Joona Veteli scoret de andre målene for FFK. Aristokratene ligger på 2. plass, tre poeng bak serieleder Raufoss i sin 2. divisjonsavdeling.

Det kom som et sjokk på hele Fotball-Norge da FFK rykket ned fra 1.divisjon til 2. divisjon i 2017. Fredrikstad måtte ut i kvalik etter en svak sesong i 1. divisjon, og der tapte de 5-3 i den siste og avgjørende kampen mot Notodden borte, etter 0-0 på Fredrikstad Stadion.

Rykket ned, men publikum har vært trofaste

Dermed rykket den tradisjonsrike klubben ned før årets sesong. Men selv om det har vært spilt fotball i Fredrikstad på nivå 3 denne sesongen, har ikke publikum i Plankebyen skuffet: I åpningskampen mot Asker var det 5691 tilskuere som så FFK vinne 1-0.

Det var flere enn det var på Godset-Stabæk, Start-Tromsø, Odd-Haugesund, Bodø/Glimt-Lillestrøm, Sarpsborg-Rosenborg og Kristiansund-Vålerenga i den første Elitserie-runden. Bare Molde-Sandefjord (6218 tilskuere) hadde flere enn FFK.

Samtidig som FFK slo Moss søndag, spilte Sarpsborg 08 Eliteserie-kamp mot Lillestrøm på Sarpsborg Stadion, 16 kilometer unna Fredrikstad Stadion. Der var det kun 4947 tilskuere, 5466 færre enn 2. divisjonskampen i plankebyen.