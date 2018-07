Sarpsborg 08 tapte mot ti mann etter sjansesløseri: - Jævlig skuffet

Publisert: 26.07.18 22:06 Oppdatert: 26.07.18 22:38

FOTBALL 2018-07-26T20:06:43Z

(St. Gallen - Sarpsborg 08 2–1) Til tross for at Sarpsborg 08 spilte nesten hele kampen med én mann mer og scoret etter bare fem minutter, reiser de hjem fra Europa League-kampen i Sveits med tap i bagasjen.

– Vi er halvveis fornøyd, men samtidig jævlig skuffet. Vi burde vunnet kampen med tre-fire mål, men vet at vi samtidig møter et kanonsterkt lag, sier Sarpsborgs sportsdirektør Thomas Berntsen til VG på telefon fra den sveitsiske studentbyen.

Han forklarer at de hadde håpet på uavgjort eller ettmåls-tap med bortescoring i forkant av kampen, men slik den utspilte seg, sitter de igjen med en følelse av at de burde fått ut mer.

– Vi har vel knapt skapt mer enn vi gjorde i dag i hele år. Så det er synd at vi ikke scorer mer enn ett mål. Vi gjør i utgangspunktet en god kamp, sier trener Geir Bakke til Sarpsborg Arbeiderblad.

Scoret tidlig

Allerede etter to minutter oppstod situasjonen som la sitt preg på det første oppgjøret av den andre kvalifiseringsrunden til Europa League. Sarpsborg-spiss Rashad Muhammed stjal ballen fra St. Gallen-stopper Milan Vilotic, som sov da 24-åringen stormet fremover.

Klart på etterskudd så Vilotic ingen annen utvei enn å holde Muhammed tilbake og dommer Fabio Verissimo viste stopperen det røde kortet for å ha spolert en åpenbar målsjanse.

Tobias Heintz gnidde salt i det blodferske såret da han skrudde inn det påfølgende frisparket, utagbart i krysset for hjemmelagets målvakt, et skikkelig kremmerhus. Sarpsborg hadde fått en drømmestart.

VG Live: Vi fulgte kampen - minutt for minutt

Derfra gikk det nedover. Selv om østfoldingene kom til flere gode sjanser, spesielt ved en svært energisk Rashad Muhammed og også den danske målkongen Patrick Mortensen, viste de effektivitet som ikke hører hjemme på den europeiske scenen.

Og da midtstopper Silvan Hefti ladet kanonen fra over 30 meter og fyrte av et skudd som så ut som keepermat for Aslak Falch, hadde Sarpsborgs målvakt feilberegnet totalt - og rakk ikke over for å redde skuddet. Like før pause sørget keepertabben for at lagene var like langt.

Skapte sjanser - tapte

Sarpsborg tok tilbake initiativet i andre omgang og spesielt Muhammed kom ved flere anledninger alene gjennom med hjemmelagets målvakt Dejan Stojanovic, og klinket også ballen i stolpen etter en dødball. Men igjen og igjen endte det med redninger og dårlig plasserte avslutninger.

– Vi skaper jo åtte-ti utrolige sjanser, men det er dette vi tar lærdom av, sier Berntsen frustrert.

Vertene utnyttet sjansesløseriet til fulle.

For da Joackim Jørgensen ikke klarte å klarere et innlegg fra St. Gallens høyreside, falt ballen ned i beina på Roman Buess. Han klinket inn sveitsernes matchvinnermål - til de grader mot spillets gang ut fra antall sjanser skapt på kybunpark nord-øst i Sveits.

– Når vi ikke setter sjansene våre, er de dødelig effektive, sier Berntsen.

Sarpsborg tapte kampen 2–1, men kan i det minste trøste seg med at de fikk med seg et svært viktig bortemål til returoppgjøret kommende torsdag og sportssjef Berntsen er optimist.

– Muligheten er i høyeste grad til stede. Vi har slått grisegode lag på Sarpsborg stadion før, sier han.

PS! Molde slo albanske Laci 3–0 i sin hjemmekamp i Europa League-kvalifiseringen , mens Lillestrøm fikk en skikkelig leksjon av østerrikske Linz og tapte 4–0 .