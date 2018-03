Bendtner om RBKs 4-4-2-flørt: – Gir meg mer frihet

Publisert: 11.03.18 16:03

MARBELLA (VG) Nicklas Bendtner (30) eller Alexander Søderlund (30)? Eller begge i et 4-4-2-system?

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen bekrefter at han kommer til å prøve litt ulike formasjoner denne sesongen. 4-3-3 er ikke lenger en selvfølge i Trondheim.

– Vi kommer helt sikkert til å spille med Bendtner og «Søder» sammen. Og så må vi lære litt på veien, sier han til VG.

På spørsmål om han først og fremst tenker på de to som et rent spisspar, eller som to av tre angripere i et 4-3-3-system, svarer RBK-sjefen:

– De kan fort være sammen som et spisspar. Vi vet at det kommer kamper hvor lag legger seg lavt mot oss. Å ha Nicklas og «Søder» i boksen til enhver tid vil være bra for oss.

Her overrasker Bendtner med frekk avslutning:

I onsdagens 3-1-seier over Dinamo Brest startet Søderlund og Bendtner sammen på topp, i 4-4-2, eller 4–2–4 som man gjerne kaller det i Trondheim. Nicklas Bendtner ser positivt på et Rosenborg-lag med to rene spisser.

– For meg gir det mer frihet til å løpe rundt og finne «holdene». Du kan også ta andre løp, bak forsvaret. Hvis vi blir flinkere til å finne hverandre, så blir vi farlige. Noe av det vi manglet i spiller vårt i fjor var å komme oftere inn bak forsvaret. Det er noe vi arbeider mye med, sier dansken.

Når han får spørsmål fra en reporter om 4-4-2 passer ham enda bedre enn 4-3-3, svarer han bare: «Jeg scorer i hver kamp» - før han flirer.

– Det blir spennende. Han er en god spiller. Vi må bare krige på og se hvordan det går. Jeg skal gjøre mitt for å få mest mulig spilletid, sier Søderlund.