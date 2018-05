Johansen ut med skade da Fulham vant milliardkampen og rykket opp til Premier League

(Aston Villa-Fulham 0–1) Stefan Johansen og hans Fulham trakk det lengste strået i en tett og jevn playoff-finale mot Aston Villa. Nå venter Premier League og nærmere to milliarder kroner inn på konto for London-klubben.

Med 1-0-seieren er Fulham tilbake i det gjeve selskapet, etter fire strake sesonger i Championship. Seieren og opprykket gjør også at London-klubben får drøye to milliarder kroner i økte inntekter fra de enorme TV-avtalene i Premier League . Summen kan for øvrig bevege seg opp til drøye tre milliarder kroner, om Fulham holder seg i Premier League i 2018/19-sesongen.

- Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Vi har brakt klubben tilbake der den hører hjemme. Jeg har hatt tre-fire fantastiske måneder i Fulham. Jeg er kanskje så stolt som jeg aldri har vært før, uttalte krigerspissen Alexander Mitrovic til Sky etter at opprykket var et faktum.

Et skår i gleden, både for Fulham og for norske fotballfans, var at Stefan Johansen haltet av banen og måtte bytte ut etter 72 spilte minutter. Han hadde tydelig vondt og måtte hjelpes av, foran 85 243 fremmøtte – rundt 35 000 Fulham-fans. Skaden som gjorde at han gikk av var den samme som gjorde at han tok telling like før pause. Likevel var han å se på matta i jubelscenene.

Matchvinner etter delikat scoring

Det var Fulham-kaptein Tom Cairney som ble matchvinner i «verdens viktigste finale» etter halvspilt 1.omgang. Den unge kometen Ryan Sessegnon spilte en lekker gjennombruddspasning til Cairney, som iskaldt plasserte ballen i venstre hjørne. 1-0 til «gjestene» fra London.

Følgende hadde matchvinneren å si til Sky etter kampen:

– Etter at vi mislyktes i opprykk forrige sesong, så var det mange som avskrev oss. Men fotballen vant i dag. Fotballen vinner. Jeg har spilt halvskadet gjennom hele sesongen. Men manageren sa at han trengte meg, så jeg bare spilte. Jeg trenger sommeren for å hvile og bli frisk.

Villa-press, men ikke scoring

Aston Villa kom ut i 100 etter pausen og skapte flere gode muligheter i løpet av det første kvarteret av den andre omgangen, men hverken Conor Hourihane, Robert Snodgrass eller Jack Grealish klarte å omsette sine muligheter til mål. Johansen var nære ved å banke inn 2-0 etter 67 minutter, men forsøket med høyrefoten fra 15 meter gikk et par meter over mål.

Selv om Aston Villa presset på for en utligning på tampen, og spilte 11 mot 10 de siste 20 minuttene etter at Dennis Odoi fikk sitt andre gule, kjempet Fulham-spillerne med nebb og klør, og banket unna alt som kom.

Og da Anthony Taylor blåste av kampen etter 95 spilte minutter, kunne de hvitkledde strekke hendene i været for opprykk.

Og en solid dose med penger til klubben.

Ekspert: – Imponerende av Fulham

Eirik Aase er sjef av Championship Norge og fulgte kampen – selvfølgelig. Han tror Fulham kan gjøre det bra i Premier League.

– Jeg tror Fulham kan bite godt fra seg neste sesong. Med det mener jeg at de bør ha gode muligheter til å overleve. De spiller en fantastisk fotball som garantert vil gi problemer for en del lag. Samtidig vil de nok bli straffet mer bakover på banen i Premier League enn i Championship. Eieren til Fulham er rik og vil nok være klar for å brenne av en del penger i sommer. Jeg forventer hektisk aktivitet. Det viktigste for Fulham blir å hente Aleksandar Mitrovic permanent til klubben. De har vært et mye bedre lag med han på banen, sier Aase og fortsetter:

– Ser man bort fra spissplassen er det helt klart på venstrebacken og på stopperplassen det bør brukes mest penger først. Samtidig blir det spennende å se om de klarer beholde Ryan Sessegnon.