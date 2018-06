USA-SKEPTISK: Lars Lagerbäck (t.v.) virker ikke helt tilfreds med at noen av spillerne hans, som Ola Kamara (i midten), spiller klubbfotball i amerikanske Major League Soccer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kamara svarer Lagerbäck: – Så ikke noen problemer

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 06.06.18 14:33

FOTBALL 2018-06-06T12:33:57Z

SANDVIKA (VG) Ola Kamara (28) er fast bestemt på at USA-karrieren ikke er et handikap for ham på det norske landslaget.

– Jeg så ikke noen problemer med det sist jeg spilte for landslaget, sier Ola Kamara til VG og gliser bredt.

Han sikter til da han scoret hat trick i 4-1-seieren over Australia i mars. Men selv da ble landslagsoppholdet hans preget av at han spiller i Los Angeles Galaxy: Kamara reiste hjem rett etter Australia-kampen, mens resten av laget dro til Albania for å spille en ny kamp.

– Kan være en ulempe

Også denne gangen har Kamaras USA-karriere skapt utfordringer. Han spilte kamp for Galaxy onsdag, reiste deretter over syv tidssoner og ankom fredag morgen, dagen før kamp mot Island. Mens lagkameratene trente og så møtte pressen, lå Kamara og sov. Han fikk ikke spilletid mot Island.

– Du kommer inn med et vanskeligere utgangspunkt. Det er sju timers tidsforskjell fra vestkysten. Klart det ikke er bra, sa Lagerbäck, som gjentatte ganger antydet at han ikke er overbegeistret for at landslagsspillere bor og spiller i USA.

– Det er klart den lange avstanden og tidsforskjellen er et handikap, og jeg må vurdere om jeg skal kalle inn spillere derfra. Det må være opp til dem selv å bedømme og vurdere, men om de reiser til USA så kan det være en ulempe med tanke på landslaget, sa landslagssjefen.

– Ideelt

Selv virker ikke Kamara helt overbevist over den argumentasjonen.

– Jeg skjønner at det er annerledes å snu døgnet, det blir en litt annen inngang, men jeg mener det handler om den mentale innstillingen til det. Jeg er veldig positivt til å spille for Norge, og da gjør jeg alt for det, sier den tidligere Strømsgodset- og Molde-spissen.

Han understreker at den nåværende landslagssamlingen ikke går under offisielle FIFA-datoer, og at Norge derfor ikke har krav på at en spiller skal forlate klubblaget sitt. Når det derimot skal spilles tellende Nations League- og kvalifiseringskamper, vil Kamara kunne være på plass i Europa tidligere.

– Hadde det vært en FIFA-dato, ville jeg vært her fire dager før kampen i stedet for én, sier han.

– Så du føler ikke at det er en ulempe for deg å spille i USA?

– Nivået er bra, tempoet er høyt. Sånn sett er det ideelt.

Det er kanskje ikke så rart at han ikke er interessert i å vurdere et europeisk comeback. Han bor i Los Angeles, er lagkamerat med Zlatan Ibrahimovic og signerte nylig en avtale som sikrer ham årslønn på nærmere åtte millioner kroner .