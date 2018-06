FAVORITT: Tarik Elyounoussi (i midten) nyter stor tillit hos Lars Lagerbäck. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Nå er det ingen tvil om hvem som er sjefen med stor S

kommentar

Publisert: 05.06.18 10:34

FOTBALL 2018-06-05T08:34:58Z

Det tok et år. Så hadde Norges landslagssjef i fotball snudd stemningen fra negativitet og depresjon til optimisme og glede. Hvis du tror det er tilfeldig, så tro om igjen.

– Jeg har drevet litt hjernevasking, sa Lars Lagerbäck fra podiet på Ullevaal stadion, tok et par druer - og var klar for spørsmål fra norsk presse.

Spørsmålene, som i fjor høst dreide seg om hvorfor Norge fortsatt var så svake, om Lagerbäck ikke hadde klart å påvirke noe som helst - og sågar om han var rett mann for jobben, var nå byttet ut med: Hvordan har du klart å endre tapere til å bli vinnere?

– Alt er blitt bedre ...

Lagerbäck smilte. Han er så rutinert at han visste hva som kom: Fotballresultater skaper diverse stemninger - og ikke minst en fast type spørsmål, ut fra om resultatene er gode eller dårlige.

Svarene Lagerbäck ga, selv om formuleringene er annerledes, var et slags ekko av norsk fotballs to store på 1990-tallet: Drillo og Eggen.

Fikk du med deg? Lagerbäcks sjokktrekk

Mye av suksessen til de vidt forskjellige, men akk så interessante fotballprofessorene bygde lagene sine på ordet «terping». Det høres opplagt ut, men du må trolig være en helt spesiell type sjef for å få det til med fotballspillere, som ofte velger minste motstands vei mot målet.

– Det var repetering til det kjedsommelige, men som til slutt lå i blodet vårt, sa Mini til meg i går. Han spilte for både Eggen og Drillo på 1990-tallet - og vet hva han snakker om. I Rosenborg gjentok Eggen øvelsen der høyre back, høyre indreløper og høyre kantspiller skulle øve sammen - til de svimte av. På landslaget brukte Drillo nesten hver eneste trening på å ligge samlet med den bakre fireren og femmeren på midten - til spillerne nesten sovnet.

Men resultatene kom. Spesielt i kamper der Norge, eller Rosenborg, ikke hadde dagen (og dem var det mange av) så falt de automatisk tilbake i de rammene de hadde på autopilot.

Og unngikk de store smellene.

Det er dette Lars Lagerbäck har brukt et år på nå. Tapet i Nord-Irland i mars 2017 kan vi glemme, det var ikke hans lag. Men siden samlingen før møtet med Tsjekkia for et år siden, har det vært terping, både muntlig og skriftlig.

For nå er det ingen tvil om hvem som bestemmer. Det var mange som var skeptiske til Drillo også, blant spillerne. Men resultater vinner de fleste over. Og da Drillo vant sine tre første landskamper, høsten 1990, med en klar filosofi og 12–2 i målforskjell, ble det stille. Og alle ville være med.

En stamme. En spille-idé som er realistisk. Klare rolle-fordelinger. Et kompakt lag. Aggressivitet, spesielt for å forsvare eget mål. Press på ballfører. Alt dette - i repetisjon. Slik har Lars Lagerbäck snudd Norge.

Og med tre strake seirer i 2018, med 8–3 i målforskjell og en klar spillestil, er det ikke lenger noen som tviler på at Lagerbäcks stil fungerer. Og hvem som er sjefen. Hvis noen opponerer mot spillestilen, ikke fungerer, eller ikke kan spille, så har han andre som gjerne gjør jobben, som Hannovers Iver Fossum viste mot Island.

Det var det som gjorde Lagerbäck mest glad - en spiller som går rett inn på laget, som vet hva som kreves. Og som løper de berømte sokkene av seg.

Det er derfor Lagerbäck ofte fremhever Tarik Elyounoussi også: Fordi han tar det ekstra løpet - for laget.

Ikke nødvendigvis for Lagerbäck. Men i hvert fall for Norge.